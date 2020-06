Reforma al Código Civil no hará que iglesia cambie su doctrina: Vocero

La iglesia no cambiará su doctrina por la modificación del Código Civil del Estado, sin embargo, la sociedad expresará si acepta o rechaza las adecuaciones, señaló el vocero de la Diócesis de Veracruz, Víctor Manuel Díaz Mendoza.

Consideró las adecuaciones como una aberración a nivel social, pues para la iglesia el matrimonio solo se da entre hombre y mujer.

Cabe recordar que los diputados locales avalaron cambios al Código Civil, a fin de establecer el divorcio encausado o "exprés" y legalizar el concubinato entre personas sin distinción de sexo y con los derechos inherentes al matrimonio.

"Para la iglesia no es una pérdida, no está derrotada, es una pérdida para la sociedad, la iglesia no cambiará su doctrina, ella es depositaria del designio de Dios en el matrimonio hombre y mujer en la unidad, invitando a la fidelidad en medio de todas las flaquezas, en medio de la debilidad del ser humano".

Díaz Mendoza consideró que las leyes deben adecuarse siempre y cuando se cuente con el consenso de la mayoría de la sociedad.

"El pueblo que eligió a los gobernantes tiene formas pacíficas en las que puede reclamar o pedir que los legisladores a la hora de hacer leyes se fundamenten en la ley natural, son elegidos para hacer el bien, no son elegidos para destruir la misma sociedad".

Insistió en que las leyes deben de ser avaladas por toda la sociedad para no generar molestia ni confrontación.