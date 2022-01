"Fuimos a pedir apoyo pero el señor nos dijo que no hay recursos y que solo nos podía apoyar con la camioneta y el chofer pero que nosotros teníamos que poner la gasolina, sin embargo le hicimos saber que no contábamos con los recursos, y ya después de seguir dialogando nos dijo que él no es hospital para dar apoyo", narró.

Eulogio y su esposa Nicolasa contaron que el munícipe dijo que entre los 5 pacientes debían ponerle $1,000 pesos de gasolina, situación que a 3 les resulta imposible.

"Tiene 8 días que fuimos a verlo y ya no hemos tenido más contacto con él. Están trasladando a 2 enfermos, sin embargo no sabemos si ellos sí están dando la cooperación que solicitaban. Platicando con la directora del DIF, le dijimos que no podíamos dar los $200 pesos, que nos alcanzaba para $100 pero nos dijeron que entonces quién iba a poner la otra cantidad y pues ni modo, es lamentable porque la anterior administración si nos otorgaba el transporte las 3 veces de ida y vuelta sin costo alguno".

Don Eulogio recibía hemodiálisis los días martes, jueves y sábado, ahora se ve en la necesidad de sacrificar un día de su tratamiento y trasladarse en camión.

"Me siento mal porque tuve que sacrificar un día, ya no voy los jueves porque o como o me transporto, pedimos ayuda porque es algo que necesitamos, no era para pasear, pero ni modo, ahora no nos quedó de otra más que irnos en el camión", lamentó.

Comentó que hasta ahora no siente que le haya afectado, sin embargo los doctores le piden que no falte pero la situación económica y la falta de apoyo no le dejan otra opción.

El equipo de Imagen de Veracruz buscó alguna declaración del Ayuntamiento de Jamapa, sin tener respuesta alguna.

Nota: En caso de que alguien desee contactar a Don Eulogio para cualquier ayuda, comunicarse al número telefónico 2295274210.