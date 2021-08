El verdadero inconveniente era ver a pasajeros y algunos choferes del transporte público viajar sin cubrebocas, resaltó el taxista.

No obstante, hubo trabajo suficiente y al menos ese sector no se vio afectado.

Noticia Relacionada Vacuna CanSino necesita refuerzo para reforzar su eficacia de contagio: FAICIC

"Gracias a Dios, no mucho, la verdad, no nos ha afectado mucho. Yo estoy convencido de que esta pandemia la vamos a evitar cuidándonos, pero además, el cierre en las pachangas, reduciendo por ejemplo, sí los bares, pero no los cierres al cien por ciento, sino que se reduzcan los espacios, pero que no afecten todo, porque no podemos cerrar al cien por ciento el comercio", aseveró Argüello.

-¿Y los antros y otros giros en la zona del bulevar costero, que no son esenciales?

"Es mejor hablar con ellos y que reduzcan su aforo. Y en los camiones del transporte público hay que obligar a que todos usen cubrebocas, porque siguen llenos, pero muchos aparte de que van llenos viajan sin cubrebocas, a veces ni el chofer los lleva", recalcó.

Sin embargo, hizo hincapié en que la medida oficial no afectó mayormente a los taxistas porque la movilidad nunca desapareció en el centro de la ciudad, ya que muchas personas llegan caminando.

Lo que sí se debe hacer es concientizar a la población, tanto automovilistas como peatones, de que deben cuidar de sí mismos para no infectarse ni contagiar a los demás, pues es una responsabilidad civil y a casi un año y medio de la irrupción del Covid ya nadie puede alegar desconocimiento de sus implicaciones, puntualizó el secretario de Transporte de la Federación CROC en Veracruz.