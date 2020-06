Reducción de presupuesto deja desprotegido a Sistema Arrecifal

El 23 de abril pasado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que establece como parte de las medidas de austeridad, la reducción del 75% en los recursos de los capítulos 2000 y 3000 correspondientes a Materiales y Suministros, así como a Servicios Generales a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Es así como la operación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) quedará prácticamente anulada con la reducción basada en la austeridad.

Una de las áreas afectadas serán las 65 mil 516 hectáreas que conforman el Área Natural Protegida del Sistema Arrecifal Veracruzano, el cual abarca gran parte de Alvarado, Boca del Río y Veracruz.

"Estamos apoyando a pescadores de Antón Lizardo, hemos apoyado en el control del Pez León, con cooperativas de prestadores de servicios turísticos, ayudando con la instalación de boyas para el mejor control turístico, programas de monitoreo de tortugas y este recorte lo que hace es que nos disminuye las capacidades para verificar todas esas actividades, el simplemente salir a vigilar las islas sin recursos será difícil", indicó.

"El recorte al presupuesto significa en nuestro caso que no vamos a poder salir a hacer vigilancia en las áreas, que no vamos a poder hacer acompañamiento a las comunidades en el desarrollo de los proyectos de los subsidios que operamos, que no podemos hacer la vigilancia del cobro de derechos, atención a denuncias, esa es la manera en que nos afecta", comenta Cristopher Arturo González Baca, titular de la dirección de Área Natural Protegida Sistema Arrecifal Veracruzano.

Son ignorados los tratados

El Parque Arrecifal está constituido por 28 sitios arrecifales de buena salud, 6 cayos o islas la mayoría en las playas del Norte y está dentro del listado de humedales Ramsar, tiene designación por parte de la UNESCO como reserva de la biósfera, algo que no todas las áreas protegidas del mundo tienen, además cuenta con dos reconocimientos internacionales, algo que no cualquier área tiene en el mundo.

Hoy en día esta dirección cuenta con 16 elementos, 13 contratadas por la Conanp y 3 por el proyecto Sinergia Plus a través del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, esas tres personas que son parte de más de 100 en todo el país por el programa nacional, no serán recontratadas no por el recorte, sino porque el recurso para el proyecto Sinergia Plus ya se acabó.

¿Sabías que?

Para la vigilancia sólo se cuenta con 3 embarcaciones, todas con motores antiguos.