Redes Sociales Progresistas, listos para contender en comicios del 2021

El partido Redes Sociales Progresistas no es ni será satélite de nadie y aunque está abierto a todas las personas que quieran sumarse, tendrá candidatos propios para los comicios federales y estatales, aseveró Antonio Lagunes Toral, coordinador del Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz.

Ante representantes de medios de comunicación destacó la necesidad de representantes verdaderamente ciudadanos, porque “se acabaron los políticos”; dijo que hay puertas abiertas para todos, con énfasis en las mujeres y los jóvenes, pues a estos últimos siempre los han utilizado y engañado en los partidos tradicionales.

“Las puertas están abiertas para todos. Nosotros lo primero que pedimos es no engañar a nadie, ser diferentes, innovar y que realmente sudemos la camiseta, porque en Redes Sociales Progresistas es sudar la camiseta, pero sobre todo, que venimos a hacer el bien y trabajar para la ciudadanía, porque este partido es sudar.

“Nosotros vamos solos, no somos satélites de nadie; tenemos la fuerza para seguir caminando un gran equipo que hay por todo el estado. Día a día mucha gente se está sumando, es una locura de tanta empatía en el estado de Veracruz y en todo el país”, subrayó Lagunes Toral.

Dijo que ya tienen personas con el perfil necesario para ser candidatos, en 160 municipios, pero aún faltan en 52, para completar los candidatos a las alcaldías, además de las 30 diputaciones locales y las 20 federales.

Sin embargo más adelante admitió que sí habrá puertas abiertas para exmilitantes de otros partidos, sin que eso signifique entregarles las candidaturas. En consecuencia, no se descarta ver en el futuro a expriistas, expanistas y demás.

“Sí, porque somos incluyentes, pero vamos a verificar bien el antecedente que tengan, porque también sabemos que hay gente valiosa en todos lados y hay gente que no, pero va a haber un filtro especial. Pero sobre todo, quien va a elegir es la ciudadanía.

“Un ejemplo: si nosotros convocamos a 5 ó 6 perfiles que quieren sumarse, al final nosotros vamos a hacer una encuesta real con los ciudadanos de a pie, que digan quién para ellos es el mejor, y nosotros vamos a impulsar al mejor. Pero tampoco vamos a engañar a nadie porque quede en segundo o en tercer lugar va a tener un espacio especial”, resaltó el coordinador estatal de Redes Sociales Progresistas.

Negó que ese instituto político vaya a ser comparsa del gobierno federal y que vaya aplaudir todo, pero aclaró que tampoco se opondrá sistemáticamente a todo lo que venga de Andrés Manuel López Obrador.

Admitió no estar de acuerdo con la desaparición de fideicomisos y del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), pues resaltó que ha sido fundamental para estados como Veracruz, vulnerable a fenómenos meteorológicos, particularmente en temporada de lluvias pues los huracanes en el pasado reciente han causado estragos en comunidades.

Recalcó que no aplaudirán todo, pero no criticarán por el solo hecho de hacerlo. Destacó que un tema preocupante en el estado de Veracruz es la inseguridad, pero la tarea no sólo es de los gobiernos, sino también de la sociedad civil.