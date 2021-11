Redes sociales, el banco de datos más grande del crimen

Recientemente, un mensaje vía Facebook con el título ¿eres tú el del video?, acompañado de un link, causó tentación en miles de usuarios, que al ver que dicho "inbox" era enviado por un conocido, ingresaban al enlace, sin darse cuenta de que estaban siendo víctimas de un delito.

Francisco López

"El video me llegó a través de un mensaje de un conocido por Messenger, y me sacó mucho de onda porque es de mi pueblo, o sea, si nos conocemos bien. Me preguntaba que si yo era el del video, y me saqué aún mas de onda, pero nunca me dio por preguntarle de qué se trataba el supuesto video. Pues entre al link para ver de qué se trataba, me pedía mi usuario de Facebook así que entré y el video jamás cargó, ya después de un rato ese mismo mensaje se le había enviado a todos mis amigos de Facebook", narró la víctima.

"Este link de ¿eres tú?, hace un llamado a la curiosidad, con el único fin de extraer información personal. Cuando tú le das click al link, enseguida te mandará a otra página supuestamente de Facebook, la cual te pide contraseña y usuario para acceder, esta práctica se llama phishing. Al momento de obtener tu cuenta, abren acceso en otro dispositivo y cambian las contraseñas, es ahí cuando se pierde totalmente la cuenta, además de que automáticamente se manda ese mismo mensaje a tus demás amigos", informó Eric de la Torre León, Subdirector de la Policía Científica Preventiva del C4.

Explicó que se trata de un virus que busca robar tu información personal y de cuantas más personas sea posible para cometer diferentes tipos de delitos.

"Muchas personas no tenemos una ciber-cultura, y creemos que no va a pasar nada más cuando logramos recuperarla o simplemente hacemos otra. Toda esa información la ocupan para difamación, pedir préstamos, extorsionar, buscar contactos de familiares, etcétera", detalló.

Subrayó que para la delincuencia organizada, las redes sociales son el banco de datos más grande que pueden tener y los usuarios se lo dan en charola de plata desde el momento de publicar fotografías, poner ubicación, etiquetar familiares, etcétera.

"El modus operandi cambia, hace unos meses teníamos un supuesto mensaje de una tienda de venta en línea que supuestamente era su aniversario y te daban un regalo si entrabas a un link, pasó y están retomando el ¿eres tú el del video? Cambia la forma, pero es lo mismo, el phishing o clonación de la página para obtener información", detalló.

José Alberto Hernández García

"A mí varios contactos me enviaron ese mensaje de "¿hey tú eres el que apareces ahí?", pero uno que ya es un poco chavorruco pues ya está familiarizado de que es un enlace donde o te inyectan un virus, un troyano o esas cosas, y pues no lo abrí, pero si hay mucha gente que sigue cayendo. Uno ya tiene experiencia de las cadenas de Hotmail de antes que decía que si no compartías la cadena bla, bla, bla. Yo por eso no abrí ese mensaje, además por lógica, hay que pensar con la cabeza fría y pues te dices, yo no tengo ningún video contigo, no he salido o nadie me ha grabado", compartió.

Afirmó que las formas en las que las bandas delictivas tienen oportunidad de cometer estos ataques, varían, y aseguró se sabe que en algunas ocasiones provienen de ceresos ubicados fuera del Estado de Veracruz.

Modus operandi

Eric de la Torre León, Subdirector de la Policía Científica Preventiva del C4, alertó sobre otros métodos que también se llegan a ocupar, sin embargo todos coinciden con la finalidad de robar información personal.

"Estamos viendo también las aplicaciones bancarias de préstamos, les suplicamos a la gente que nos reporte antes de descargar cualquier aplicación, entendemos que en la vida necesitamos recursos económicos y buscamos la forma de obtenerlos, sin embargo al ceder nuestra información y aceptar todos los permisos no visualizamos todo el alcance negativo que estas aplicaciones que supuestamente dan préstamos y no están regulados por la CONDUSEF, pueden generar", alertó.

David Gutiérrez

"Hace unos días me llegó un mensaje de un contacto de Facebook, tenía tiempo que no hablaba con esa persona así que se me hizo muy raro que se quisiera comunicar conmigo, el mensaje decía "Oye qué pedo, eres tú el del video...?, acompañado de un link", admitió.

Cómo pensó que lo habían grabado, ingresó al enlace.

"Yo la verdad me saqué de onda y pensé que me habían grabado o algo así, así que le di clic al enlace y no me mandaba a ninguna otra parte, insistí en darle clic al enlace y nada, al siguiente día me dijeron que ese mensaje es un virus de Facebook, y efectivamente al revisar mi Messenger me di cuenta que ese mismo mensaje se había mandado de forma automática a todos mis contactos, así que tuve que estar pidiendo disculpas y anulando el mensaje en cada chat", declaró.

A final de cuentas le sirvió de lección para no darle clic a cualquier mensaje que le llegue de sorpresa.

¡Denuncia estos actos!

De la Torre León manifestó que ya se tiene un área jurídica en la Policía Científica, que es la Policía Cibernética del Estado de Veracruz, en la cual hay abogados capacitados para que se aplique como delito al fuero común o federal, dependiendo de la situación.

"La recomendación es que antes de abrir cualquier link o información se cercioren de quién lo envía, si es un familiar o amigo, preguntar si fue víctima del robo de cuentas y evidentemente no abrirlo. Comuníquense con nosotros a las líneas de emergencia 911 o 089 si es denuncia anónima, nosotros podemos decirles si es real el link, la oferta, el premio, ya los tenemos estudiados y podemos evitar que la ciudadanía caiga en las trampas de la delincuencia", finalizó.