¿Recuerdas a Arturo? Imagen del Golfo le consiguió asesoría nutricional

Luego de que el Corporativo Imagen del Golfo dio a conocer la historia de Arturo Sánz, el chico que durante la pandemia perdió 40 kilos y logró correr los 42 kilómetros del maratón de Veracruz , pero que no había logrado llegar a su peso ideal, de 72 kilos, ya se encuentra en tratamiento nutricional con el especialista Roberto Muñoz Joachin, jefe del departamento de Nutrición del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz .

En sus primeras sesiones, el joven quien espera bajar los 8 kilos que necesita para llegar finalmente a su peso ideal, fue sometido a infraterapia, técnica con la que además de quemar calorías, le ayuda a la circulación, oxigenación y a combatir las migrañas que suele padecer.

"Al entrar a la cámara de infraterapia se queman 2400 calorías en 30 minutos, equivalente a haber corrido 5 días, una hora cada día", aclaró el nutriólogo.

Además de la cámara, el deportista tendrá acceso gratuito a tratamientos con equipos sofisticado para el control de la obesidad y mejorar la condición física.

Dieta a la medida

El especialista diseñó una dieta ideal para el deportista originario de Tlacotalpan, que suele correr un promedio de 10 kilómetros diarios cerca de su casa en Lagos de Puente Moreno, pues continúa su preparación para correr en el maratón de Xalapa, el próximo año.

"Diseñamos una dieta especialmente para él, que es un deportista de alto rendimiento, y debe de consumir alimentos que lo provean de ciertos nutrientes que le den la energía necesaria para realizar las jornadas de entrenamiento tan exigentes que realiza por las mañanas", explicó el destacado nutriólogo.

El orgullo de Puente Moreno, como es conocido en redes sociales, está muy agradecido con la gente, que le ha brindado el apoyo inesperadamente, así como los medios de comunicación.

"No manches, no me lo esperaba, muchaaaass graciaaass", fue su primera reacción al conocer la noticia de que podía contar con un especialista de gran nivel, como lo es el nutriólogo Roberto Muñoz, para ayudarlo en su proceso final para lograr alcanzar su meta, pues nunca había tenido el respaldo de un profesional en este proceso que realizó solo con la ayuda de su padre y de su familia y amigos que lo impulsaron a correr.