Recortar Fortaseg dejaría sin recursos a policías municipales

Las corporaciones policiacas no podrán reforzarse el próximo año por falta de recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

María del Rosario Vera, regidora de Veracruz, advirtió que si desaparece el esquema federal no podrá adquirirse armamento, ni nuevas patrullas.

Criticó que se deje en el desamparo a los policías y a los ciudadanos, ya que el recurso que baja de dicho fondo se utiliza para reforzar a las corporaciones que se encargan de la seguridad pública.

"Nosotros no nos esperábamos este año que existieron más recortes, afecta que no tengamos más policías, que no tengamos más patrullas y que no podamos tener muchas cosas más referentes a la policía".

Insistió en que es inviable que se les pretenda retirar recursos a los municipios que se destinan al mejoramiento de la seguridad.

Y es que tan solo el Ayuntamiento de Veracruz dejará de recibir 14 millones de pesos del Fortaseg, lo que impedirá crecer a la Policía Municipal.

"No se han podido comprar la cantidad suficiente de patrullas que se necesita Hubo reclutamiento para cursos, pero no para la contratación de nuevos elementos.

Insistió en que preocupante que el próximo año no se vaya a contar con el apoyo de fondos federales para poder reforzar los esquemas en materia de seguridad y prevenir el delito.