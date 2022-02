Adelantó que ya ha tenido acercamiento con autoridades respecto a las nuevas esculturas que proyecta.

"Tengo pláticas con el señor gobernador y con el presidente municipal de Emiliano Zapata, ahí tenemos proyectado una obra, también estoy en pláticas con Boca del Río y en el municipio de Veracruz para futura obra, sí hay, los proyectos están por definirse", indicó.

Una de las grandes esculturas del artista de fama internacional, la estatua de Luis Pirata Fuente, donada al estado de Veracruz por la Asociación Alma de Pirata Orgullo y Tradición, que se encuentra en el Estadio, será reubicada, a una zona del mismo donde no hay árboles, por el lado de Jacarandas.

Bernardo Luis ha realizado obras polémicas como el busto de Donald Trump, que el artista considera fue un parteaguas en su carrera, más no el único.

"He tenido varios parteaguas, incluso aquí en el estado de Veracruz: el primero cuando me tiraron la escultura de Vicente Fox; el segundo, el niño de la influenza. Si ha habido esculturas polémicas, una escultura que no es polémica, pero también hubo disturbios, por las porras de gente del PRI y del PAN, fue cuando inauguramos la de Hugo Sánchez, entonces siempre ha habido mucha en Veracruz de mis obras, tengo más de 20 a lo largo del estado", manifestó.

Consideró que esas manifestaciones son expresiones que se dan en política.

"Cuando hay grupos contendientes o en pugna, expresan sus emociones y pueden tirar la estatua, ya me ha pasado", aseguró.

Finalmente dijo que se encuentra trabajando en un proyecto para la Universidad Merced de California y Centroamérica.

"Vamos a hacer varias obras para ellos en el norte de California y también tengo algún tema en Centroamérica, en donde también vamos a trabajar", concluyó.

