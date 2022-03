Dijo que en la Iglesia hay muchas instituciones que ayudan a las féminas para desarrollarse, tanto a madres solteras como a todas en general.

"Yo sí siento que ha habido como una revolución de todo lo que es el concepto de la mujer. Sin embargo muchas veces no se le ha dignificado, no se le ha valorado desde el papel que tiene como el alma de un hogar, donde ellas están en el centro y por sus cualidades son las que coordinan, acogen y unen, y no se ha valorado esa parte", remarcó Briseño Arch.

Mencionó que en cada comunidad eclesiástica hay acciones permanentes a favor de las mujeres.