"La Iglesia recomienda orar por ellos y que es una acción santa, por los que han partido antes que nosotros, y oramos para que en su paso tengan el gozo.

"El altar de muertos es un recordar de aquéllos que estuvieron entre nosotros y que van en camino hacia la casa del padre, y las veladoras son signo de la luz de Cristo porque Cristo es quien ilumina a los vivos y a quienes han partido hacia el padre, la luz como tal", subrayó Flores Carranza.

En cambio resaltó que es inaceptable el culto de algunas personas hacia la figura de la muerte en sí.

Recalcó que la muerte no es una santa y que el culto de algunas personas no hacia los muertos sino hacia la muerte no tiene razón de ser.

"La Iglesia jamás será partidaria del culto a la muerte, que es muy distinto recordar a los fieles difuntos que vivieron entre nosotros y sabemos que mueren para nosotros pero viven para Dios, porque Dios es un dios de vivos, no es un dios de muertos.

"La muerte ha sido destruida, ha sido abolida por el mismo Cristo Jesús y lo ha hecho con la Resurrección; él mismo ha dicho 'quien cree en mí vivirá para siempre'; por lo tanto la Iglesia no es partidaria de ese culto que se hace de manera desvirtuada y totalmente ajena a la fe cristiana", puntualizó el vicario de la Catedral de Veracruz.

En estos dos días en que se recuerda a los difuntos se realizan misas en memoria de todos ellos en las iglesias católicas de Veracruz.