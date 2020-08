Recolección de basura de IMSS Veracruz quedará a la brevedad: PMA

Para esta tarde o el viernes se espera que el patio del Instituto Mexicano del Seguro Social quede limpio de la acumulación de basura.

Gaspar Monteagudo Hernández, jefe de Inspección y Vigilancia de la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado, dijo que también solicitaron mejorar el manejo del mobiliario que retiran del interior del inmueble, ya que lo juntan en la misma zona.

Y es que durante el recorrido efectuado por la PMA encontraron sillas rotas, sillas de ruedas descompuestas, máquinas, computadoras y otros equipos inservibles.

"Todos los residuos que son de contacto con un enfermo en automático se vuelven biológico- infecciosos. No son agujas, no es sangre, sino también sábanas, cobijas, ropa, utensilios de comida y todo lo que se desecha que puede contagiar. Es la acumulación, pero esperemos que quede vacía la parte del patio".

La Procuraduría del Medio Ambiente también solicitó que el mobiliario inservible sea acomodado y techado para que deje de estar al intemperie.

Monteagudo Hernández admitió que la disposición ha sido desordenada por el protocolo a cumplir pero pueden mejorar la forma para no contaminar ni generar focos de infección.

"Ellos no los pueden tirar a pesar que ya no les sirven porque hay un protocolo que les impide tirarlos o desecharlos. Primero deben dar de baja todo eso y juntar una buena cantidad. No es la mejor forma de acumularlo por ello también se les hizo la recomendación correspondiente".

Descartó que hayan detectado casos similares, a excepción del hospital Covid de Coatzacoalcos donde se juntó la basura debido a que el ayuntamiento no la recolectó, en su momento, por no contar con un sitio para la disposición final.

Sin embargo, los problemas de saturación de ambos nosocomios se resolvió y mantendrán los operativos para descartar que la situación se presente en otros puntos de la entidad.