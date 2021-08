Recluta el crimen a niños de 8 años

Así lo afirma el defensor de los derechos de la infancia, Juan Martínez Pérez, quien forma parte de la plataforma en defensa de la niñez denominada "Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe".

"Estos grupos forzaron a muchos jóvenes al reclutamiento, y estos adolescentes y jovencitos no tuvieron respaldo de parte de las autoridades y lamentablemente siguen estando en una condición de desprotección, el alto nivel de impunidad que tienen los grupos criminales es enorme".

En ascendente

Se calcula que cada año un promedio de 35 mil a 40 mil niños y niñas adolescentes son reclutados en el país, la mayoría son usados para ser "halcones" (vigilantes-informantes), los jovencitos varones de entre 15 y 17 años pueden ser involucrados en alguna etapa en el proceso de las drogas.

"En términos estadísticos es difícil saber, hay mucho reclutamiento en el territorio de Veracruz, particularmente en el ámbito rural, y mucho más cercano hacia Tamaulipas, que como se sabe es una zona de control criminal", reveló Martínez Pérez, confirmando la zona Norte del estado como el punto rojo del reclutamiento juvenil.

"La mayoría de niños llega a halcones y no al sicariato, esto es porque por su edad, por sus constitución física, no es tan sencillo andar portando un arma larga y también por su proceso de desarrollo de maduración emocional a veces no son confiables para los grupos criminales, dijo el representante de "Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe".

El rango de edad de reclutamiento infantil y juvenil varía según la entidad federativa, sin embargo se han detectado que el grueso del reclutamiento está en torno a los adolescentes de 13 a 17 años de edad, y jóvenes de 18 a 22 años.

"Hemos identificado reclutamientos incluso desde los 8 años", aseguró Juan Martínez.

Se dispara el uso de armas

16 MILLONES de armas de fuego pequeñas y ligeras circulan en México.

72% de los homicidios de niños o adolescentes son con arma de fuego.



80% de los feminicidios son con arma de fuego.