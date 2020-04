Rechazan perredistas alianza con PAN ante elecciones federales y locales 2021

A un año de que inicien las campañas políticas para la elección federal intermedia (diputados) y la de alcaldes en el estado de Veracruz, los perredistas porteños rechazan cualquier posible alianza con el Partido Acción Nacional, afirmó Aldo Pérez Hernández, presidente del comité municipal del Partido de la Revolución Democrática en la ciudad de Veracruz.

Aclaró que los militantes del partido del sol azteca no tienen la menor intención de apuntalar a los panistas, porque los azules no representan los intereses de los genuinos mexicanos, sino los de un grupo en busca de satisfacer los intereses de un grupo de poderosos ajenos al pueblo.

Según él, así lo manifestaron al iniciar el año 2020.

"En enero de 2020 los perredistas del municipio de Veracruz se reunieron y llegaron al acuerdo de no apoyar ninguna alianza con Acción Nacional en el 2021 y que no se sumarán a ninguna alianza que venga de la cúpula nacional y estatal del PRD y del PAN.

"Si la cúpula nacional del PRD quiere imponer una alianza nacional con el PAN o con cualquier otro partido, no procederá si no lo aprobó cada uno de los comités de base en todo el país, y éstos podrían inconformarse mediante un recurso por no haberlos tomado en cuenta", advirtió Pérez Hernández.

Según él, ya están hartos de que quieran usarlos para los intereses de poder de la derecha, y nadie puede obligarlos a nada.

Hizo hincapié en que por ley la célula del perredismo son los comités de base, y el comité nacional no puede obligar a una alianza bipartidista ni tiene facultades para imponer una alianza sin el respaldo de las células básicas.

"Al menos en el municipio de Veracruz los perredistas no quieren alianzas con la derecha", puntualizó el representante del partido solaztequista.

Recordó que desde hace tiempo se venció la vigencia de los comités nacional, estatales y municipales del PRD en todo el país, de modo que todos siguen a cargo, pero no se ha hecho la renovación de comités.

Cabe recordar que en los últimos años el PRD se ha aliado al PAN en las elecciones de gobernadores en varios estados, incluido Veracruz, y en la de presidente de la república en el 2018, en la que fue vencido por el partido Morena, al igual que en la de gobernador de Veracruz.

Pérez Hernández criticó que el PAN quiera usar al PRD para sus fines de poder, pues cuando han ganado en coalición han fracasado, como ocurrió en la elección de gobernador en el periodo 2016-2018 con Miguel Ángel Yunes Linares al frente.