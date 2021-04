Rechazan jarochos cambio de horario; 'no beneficia en nada'

El pasado fin de semana se realizó un año más el cambio del horario de verano, con una hora de adelanto al reloj. Dicha situación, causa mucha controversia entre la ciudadanía debido a que aseguran, un gran porcentaje se desorienta en todas sus actividades.

"A mí no me beneficia en nada, eso que dicen del ahorro de luz no es cierto, amanece más tarde y ni modo que nos alistemos para trabajar a ciegas, también hay que encender las luces más temprano, además siento que rinde menos la mañana", opinó la ciudadana Ángela Gómez.

"Sirve para llegar tarde al trabajo el día que cambia, lo digo porque me pasó (ríe). Es que hay relojes que no se cambian automáticamente y uno que ya está grande ni se acuerda, y pues no hay de otra más que aplicar el de ´me confundí o se me hizo tarde por el cambio de horario´, y del ahorro, pues si dura más el Sol, pero menos el tiempo", comentó don Fausto.

Además de que aseguran no hay un ahorro de luz, comentan que este cambio causa un desorden en el reloj biológico de las personas.

"Yo creo que nada más provoca un desorden biológico en nosotros porque, ¿cómo obligas a tu cuerpo a dormirte?, no se puede, no te da sueño y cuando ves la hora, ya es tardísimo y al otro día hay que despertarse más temprano de lo que ya estás acostumbrado, puro relajo con este cambio, son inventos que no sirven más que para dar problemas", señaló Manuel Murillo Cruz.

Los ciudadanos del Puerto de Veracruz, se mostraron en total desacuerdo con el nuevo horario y manifestaron que las autoridades deberían hacer un reajuste para dejar definitivamente uno solo.