Rechaza PAN abanderar a Yunes Márquez en alcaldía de Veracruz

El Partido Acción Nacional no abanderará a Miguel Ángel Yunes Márquez para la candidatura a la alcaldía de Veracruz a menos que cumpla con los requisitos de ley, señaló Joaquín Guzmán Avilés, dirigente estatal del PAN.

Dijo que no expondrán ninguna candidatura, pues contendiendo solos pueden ganar más de 100.

Además en 2018 cuando Yunes Márquez fue candidato a la gubernatura votó en Boca Del Río y según los registros del Comité Directivo Estatal sigue afiliado como militante panista de ese municipio.

Aunado a que la ley pide como mínimo tres años de residencia en el lugar donde pretende ser candidato.

"Para nosotros es importante que todos los candidatos cumplan con los requisitos legales, no vamos a exponer ninguna candidatura porque tenemos la posibilidad de ganar muchas alcaldías y no vamos a exponer ninguna. Todos los candidatos que sean de Acción Nacional tendrán que cumplir con todos los requisitos como lo marca la ley. No sabemos si tiene la posibilidad, nosotros lo vamos a hacer conforme a la ley, si no cumple lo sentimos mucho".

Dijo que muchos podrán ser "suspirantes" pero no aspirantes, y las candidaturas se establecerán con base a las normas.

Aclaró que dentro del PAN hay muchas corrientes y es válido, sin embargo, solos pueden ganar más de 100 municipios y en alianza podrían abarcar más.

Garantizó piso parejo para quienes deseen obtener las candidaturas del albiazul.

ALIANZA PRI

En las elecciones de 2021 PAN y PRI podrían ir en alianza, reconoció Guzmán Avilés.

Incluso señaló que ya sostienen pláticas para contender juntos contra Morena.

Otro partido con quien podrían participar es el PRD, como en elecciones anteriores.

"Nosotros estamos en pláticas con PRI y con PRD, no tenemos nada seguro pero estamos buscándolo. Es con la intención de un bien superior que es el estado y nación. No se descarta ninguna alianza, queremos parar a Morena que está haciendo cosas fuera del marco legal y esta cambiando la ley, cambiando instituciones".

En el caso del PRI recordó que han ofrecido juntos ruedas de prenda y emprendido acciones legales como denuncias y recursos de inconstitucionalidad contra determinaciones de Morena en el Congreso local.

Finalmente rechazó que esas posibles alianzas con el PRI y PRD pudieran debilitar a su partido, pues la intención es hacer un contrapeso a Morena, luego de asegurar que desde que llegó al poder ha estado realizando acciones equivocas y hasta fuera del marco de la ley.