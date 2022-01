Señaló que desde que ganó la contienda se mantiene trabajando y ahora como presidenta municipal buscará elevar la calidad de vida de los alvaradeños.

"No tenemos ningún asunto y nunca estuve aislada. Desde el 6 de junio que salí electa he estado trabajando a marchas forzadas y no hemos parado ni un solo día. Si alguien tiene algo que decir que lo presente pero nosotros estamos trabajando con compromiso y ganas de hacer las cosas bien".

Por otro lado informó que gestionará la remodelación del puente de Alvarado pero sobre todo que se suba de nivel debido a que impide el paso de embarcaciones de grandes dimensiones.

Recordó que el municipio tiene potencial para concretar un nuevo puerto, sobre todo por los proyectos petroleros del Golfo de México.

Sin embargo, la infraestructura debe adecuarse, como el puente que tiene varios años de antigüedad.

"Es una limitantes para el desarrollo económico del municipio ya que no cuenta con la altura necesaria para que las embarcaciones de alto calado puedan ingresar así como la distancia entre los pilares no permite que las embarcaciones mayores puedan tener acceso al puerto".

Por otro lado mencionó que gestionará que la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz regularice el servicio del vital líquido en el municipio, pues hay varias quejas.

"El agua no está municipalizada pero tenemos un compromiso con la ciudadanía y tratamos de hacer gestión para que se resuelva el problema. Hemos estado tocando puertas para poder crecer. El servicio de agua depende de Caev".

Finalmente mencionó que próximos días se tendrá el resultado del proceso entrega-recepción para conocer cómo dejaron las arcas a las autoridades anteriores.

"Aún no tenemos un reporte financiero de lo que se encontró pero para finales de mes tendremos el reporte que deberá evaluar el Orfis".