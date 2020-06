Realizan encuentro ´Estrategias Virtuales que Adoptan los Puertos Post Covid-19´

Con la participación de expertos de todo el mundo, concluyó el evento "Estrategias Virtuales que Adoptan los Puertos Post Covid-19".

Participaron personalidades de Dubai, Colombia, Ecuador, Brasil, Panamá y Mexico.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Veracruz, José Manuel Urreta Ortega, señaló que los industriales mexicanos no pueden quedarse cruzados de brazos sino innovar en estrategias para el desarrollo del país, es por ello que interactúan con experiencias de otros puertos del mundo.

Dijo que el CCE durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus, no se ha detenido y sigue desarrollando actividades como cursos, foros y donaciones, manteniendo una actividad constante de servicio social.

Reiteró que el CCE, por común acuerdo de todos sus socios, no ha detenido su marcha apoyando a diversos sectores con donaciones y abriendo foros de expresión plural y de participación empresarial.

En presencia virtual del Delegado Regional de Programas Sociales y Bienestar del Gobierno Federal, Vicealmirante José Manuel Solano Ochoa, así como del Presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, Gerardo Tajonar, así como de un millar de participantes ciudadanos y del sector industrial registrados, el evento inició con la apertura a cargo del coordinador regional de CONCAMIN para la zona Oriente del país, José Manuel Urreta, quien dio el mensaje de bienvenida a los asistentes.

Posteriormente tomó la palabra la Mtra. Luz Alicia Iturbe De Garay, Directora General de Fomento y Administración Portuaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; le siguió por parte de Los Emiratos Árabes Unidos Alex Civira, Gerente Global de Optimización Operativa de la empresa DP World en Dubái con el tema: Evolución y crecimiento del puerto en Jebel Ali Dubái.

Por Brasil, Gustavo Fávero de Souza, Jefe del sector de Promoción Comercial de la Embajada de Brasil en México, habló de los impactos de la pandemia Covid- 19 en el sector de puertos brasileños; le siguió la Directora General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de Panamá Flor Pitty, quien habló de las Estrategias de los puertos de Panamá Post Covid -19, y cerró ese primer espacio el ecuatoriano Johnny Alejandro Núñez Cedeño, experto con 30 años como operador portuario en empresas públicas y privadas, funcionario y directivo de empresas del ramo marítimo aduanero, docente en universidades nacionales y extranjeras, quien desarrolló el tema: Impacto de Crisis Mundial en la logística Portuaria.

Sergio Quiñones Rosales, Vicepresidente Nacional de ANIERM y presidente del Consejo Sectorial de Promoción a la Inversión del Estado de Colima, habló de los puertos del pacífico mexicano como punta de lanza para una Plataforma Logística Continental.

Por el Puerto de Veracruz, en representación del director de la API, Miguel Angel Yañez Monroy, habló Julián Pérez, Gerente de Desarrollo de Negocios Logísticos de la Administración Portuaria Integral APIVER, con la ponencia: Estrategias de APIVER.