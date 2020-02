Reactivaría FGR investigación contra Yunes Linares

El pasado 10 de febrero el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero señaló que a la fecha "juicios de mala fe" detienen la aplicación de justicia en casos emblemáticos de corrupción registrados en los gobiernos de Chihuahua, Veracruz y en dependencias federales.

Por ello, alertó que se busca iniciar procedimientos sin tocar los que ya están vigentes, los cuales serán reactivados. Así que aquellos ex funcionarios públicos que creyeron que sus carpetas de investigación seguirían empolvadas, tendrán que contratar abogados.

Entre ellos está Miguel Ángel Yunes Linares, quien desde que estuvo al frente del ISSSTE (2006-2010) ha sido señalado por supuestos desvíos de recursos.

En abril del 2017, justo cuando Yunes Linares disfrutaba a plenitud la campaña de terrorismo mediático contra los duartistas, el entonces dirigente nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, envió a Enrique Peña Nieto la llamada "carpeta azul", que incluía una detallada relación de los bienes de Miguel Ángel Yunes Linares, así como las denuncias que se habían presentado en su contra por enriquecimiento ilícito.

SU 3 DE 3

Luego de cierta tardanza para declarar sus bienes inmuebles y materiales, el también ex priista declaró su 3 de 3 en dicha plataforma de transparencia apenas unas semanas antes de las elecciones para gobernador.

Ahí declaró ingresos totales por 1 millón 315 mil 412 pesos durante 2015 por actividad empresarial y su trabajo como diputado federal.

De acuerdo con su declaración patrimonial, en 2014 obtuvo 762 mil 412 pesos como ingresos por su diputación federal plurinominal y 553 mil pesos por su participación accionaria en empresas.

En la plataforma creada para transparentar los bienes de los candidatos, Yunes Linares declaró que su esposa Leticia Isabel Márquez Mora obtuvo en 2015 ingresos por 330 mil pesos.

El lunes 14 de marzo del 2016, su primo hermano Héctor Yunes Landa, quien contendió con Yunes Linares para la minigubernatura 2016-2018, declaró que la gran diferencia entre los bienes del entonces candidato del PAN y los de él era simplemente incalculable.

"Miguel Ángel vive en una mansión en la que puedes llegar en helicóptero, en coche o en lancha, tiene un yate, ¡un yate! No una lancha; tiene propiedades fuera de Veracruz, fuera del país y yo digo, si hemos tenido prácticamente los mismos trabajos, los dos hemos sido diputados locales, los dos hemos sido diputados federales, los dos hemos sido miembros del gabinete estatal, él como secretario de Gobierno, yo como subsecretario dos veces, hemos estado en gobierno federal, él en el ISSSTE y Gobernación, yo he estado en la FONAPO, FONATUR e INFONAVIT. ¿Yo no sé cómo le hizo para ´ahorrar´ tanto dinero".

SUS POSESIONES

Respecto a los bienes declarados por Yunes Linares:

1.- Un departamento en Estados Unidos, con valor de 382 mil 900 dólares. Su esposa no declaró la posesión de propiedad alguna.

2.- Un yate Tiara modelo 2005, el famoso yate "Ulúa", el cual según acusaciones, utiliza para pasear alrededor del mundo. El costo del yate tiene un valor de aproximadamente 2 millones de pesos.

3.- Una camioneta RangeRover modelo 2011, comprada seminueva por 350 mil pesos.

4.- Obras de arte y artículos de casa por 4 millones de pesos.

5.- Cuatro inversiones bancarias de entre 100 mil y 500 mil pesos.

6.- Una casa que habita en Boca del Río en la Riviera del río Jamapa a nombre de su empresa Veracruzana de Bienes Inmuebles S.A de C.V, corporativo del cual no aclaró montos y valores. Pero se sabe que vale 35 millones de pesos.

Cabe recordar que Enrique Pérez Rodríguez, suplente de Miguel Ángel en aquel entonces en la cámara baja del país–junio de 2016—votó a favor de la Ley 3 de 3 versión "light", es decir, ley que no concebía todos los objetivos para regular y vigilar el manejo de los recursos públicos por parte de funcionarios y políticos, en la cual se obligaría a los mismos a dar a conocer bienes inmuebles, estados de cuentas y bienes de familiares.

CARPETA AZUL

7.- Dijo también que poseía otros vehículos de los cuales no dio detalles, sin embargo se sabe son 5 camionetas Suburbans que se mandó a hacer a la medida con un blindaje presidencial nivel VIII. Cinco unidades Chevrolet Suburban LTZ 4 por 4 2017 color blanco con blindaje. Cuyo precio por unidad ronda según expertos en la materia los 4 millones de pesos. Con esto Yunes estaría gastando alrededor de 20 millones de pesos en tan sólo 5 unidades para su uso personal.

Según notas periodísticas nacionales, las camionetas fueron vendidas a crédito por los empresarios José Luis y Ramón Gómez Sañudo (Grupo Chevrolet Gruver).

8.- El departamento o Pent House, ubicado en el número 1155 de la calle Brickell Bay Dr. Unit 311, en Miami. Él y su esposa aparecen como propietarios, según se especifica en los documentos, con un valor actual comercial de 10 millones de pesos (poco más de medio millón de dólares). Cuenta con sala de cine, carril de nado y carril de boliche.

9.- Departamento en Nueva York con valor de 2 millones de dólares (más de 37.5 millones de pesos) ubicado en la 5ta Avenida y un edificio entero de 58 millones de dólares en Nueva York.

MANSIONESY CASAS EN EL PAÍS

10.- Diez departamentos en la prestigiada zona de Polanco, 4 de ellos en un mismo edificio

11.- Pent House 1 #708 calle Cicerón en Chapultepec, Polanco con el nombre de Omar Yunes Márquez como dueño (4 millones 496 mil 856 pesos)

12.- Casa ubicada en Platón 433 colonia Chapultepec Polanco a nombre de Omar Yunes (4 millones 700 mil pesos)

13.- En el año 2011 adquirió una casa más en Calderón de la Barca #27 en la tercera sección de Polanco con valor de 25 millones de pesos a nombre de Omar Yunes.

14.- Ese mismo año compró otra casa #1110 en la avenida Horacio en la tercera sección de Polanco en 14 millones 950 mil pesos.

15.- Departamento B-104 en Hegel 315 en la V sección de Polanco, de 198 metros cuadrados el cual compró Omar Yunes en 5 millones de pesos el 8 de marzo del 2007 con escritura pública 688j08 folio real 1210006, el precio de venta es de alrededor de 15 millones de pesos.

16.- Casona o residencia en Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán, calle Serranía #42, de un poco menos de una hectárea (970 m2) a nombre de Leticia Márquez Mora (30 millones de pesos su valor)

17.- Una casa de 450 metros cuadrados en Coatepec de Morelos, Michoacán, con valor aproximado de 15 millones de pesos.

EN ALVARADO

18.- Mansión en Alvarado por 35 millones de pesos con 3 canchas de tenis, spa y autolavado propio

19.- Condominio aledaño a su mansión de 45 millones de pesos en Alvarado.

20.- Casa con el número 9 en el club de Golf Villarrica de Alvarado, con un valor de 6 millones de pesos.

EN BOCA Y VERACRUZ

21.- Departamento en Torre Blue del bulevar Manuel Ávila Camacho # 680 en el fraccionamiento Costa de Oro, 182 m2 con valor de 5 millones 800 mil pesos.

22.- Casa #1028 en el fraccionamiento Costa de Oro valuada en 5 millones de pesos.

23.- Casa #115 calle Antón Lizardo en el fraccionamiento Costa Verde valuada en 5 millones de pesos.

24.- Casa #19 en la Colonia Revolución en Boca del Río con valor de 3 millones de pesos.

25.- Casa en Avenida Pino Suárez #89 en el Centro de la ciudad de Veracruz valuada en 4 millones de pesos

26.- Departamento 1-A de la calle Magallanes en el fraccionamiento Reforma de la ciudad de Veracruz con valor de 2 millones de pesos.

27.- Lotes 9 y 10 del fraccionamiento Costa Verde donde se construyó una torre de departamentos con valor de 4 millones de pesos.

LA LISTA ES LARGA...

27.- Residencia en campestre de Coatepec, Veracruz, en Arboledas #21 del fraccionamiento Briones con valor de 7 millones de pesos.

28.- Construcción en el bulevar Manuel Ávila Camacho valuada en 6 millones de pesos.

29.- Bodega en avenida Pino Suárez en Veracruz en el domicilio 1277 en la colonia Cristóbal Colón con valor de 3 millones de pesos.

30.- Rancho Santa Gertrudis de RL ubicado en el municipio de Tres Valles, Veracruz, de dos millones de dólares aproximadamente su valor.

31.- Rancho La Fermina, ubicado en Tierra Blanca, Veracruz, con 400 hectáreas.

32.- Cadena de restaurantes de comida oriental de alto estatus de nombre "Sushi Itto", con franquicias en varios estados y a nombre de Omar Yunes Márquez.

33.- Gasolineras en Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan y Cuitláhuac. Valor aproximado: 60 millones de pesos en total.

Aquí en la zona conurbada, una de sus gasolineras ubicada en bulevar Manuel Ávila Camacho, entre las calles de Simón Bolívar y Cristóbal Colón, tenía en sus facturas el apellido Yunes, pero según palabras de ex trabajadores, se calcula que le cambiaron la razón social a Hidrocarburos IMOSA S.A. de C.V. desde finales del 2014.

DENUNCIAS

Se presume que Yunes Linares posee más de 34 inmuebles en Veracruz que suman 498 millones de pesos y tiene abiertas y en curso sendas denuncias penales e investigaciones iniciadas por las entonces dependencias denominadas PGR (hoy Fiscalía General de la República) y SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) por delitos como Enriquecimiento Inexplicable, Lavado de Dinero, Peculado, Compra de Inmuebles con Recursos de Procedencia Ilícita y Delincuencia Organizada, que lo involucran no sólo a él, si no a sus hijos, a colaboradores cercanos como Manuel Muñoz Ganem (su operador financiero).

Sus bienes inmuebles son tan solo una parte de la fortuna que tienen los Yunes, dejando de lado las empresas que formó y de las cuales también la "Carpeta Azul" señala. Pero eso, es "harina" del próximo "costal".

Tiene 50 empresas, 4 en Oviedo, España

Se cree que para antes de ser gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares tenía acumulado en bienes muebles e inmuebles alrededor de 550 millones de pesos, la mayor parte adquirida a través de personas físicas con empresas conformadas por sus familiares directos como sus hijos Miguel Ángel, Fernando y Omar Yunes Márquez, así como su esposa.

El 25 de mayo del 2019 el delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo para Imagen del Golfo, que la "carpeta azul" en la que se involucra al ex mandatario estatal no estaba cerrada. Haciendo así la "avanzada" a las declaraciones del pasado lunes de Gertz Manero sobre la reapertura de investigaciones contra ex funcionarios estatales y federales, así como el inicio de nuevos procedimientos contra los corruptos.

Los señalamientos en los tribunales hacia el panista aseguran que Yunes a base de alianzas con líderes sindicales, empresarios y sus cargos públicos, construyó una gran red de empresas para lavar dinero, desviar recursos del erario público y enriquecerse ilícitamente.

Multiplicó sus empresas

Se cree que el ex funcionario del ISSSTE conformó más de 50 empresas de diferentes giros con el apoyo de su familia, pero sobre todo, con la administración del más chico de sus hijos, Omar Yunes Márquez.

Notas de medios nacionales como la Revista Proceso, datan que los socios de cada una de esas empresas son sus propios hijos, esposa y primos.

Omar, el hijo empresario que se negó a la política que abrazaron sus hermanos, aparece como propietario de cuatro empresas localizadas en Oviedo, España. Bajo la denominación social Vault Investments Sociedad Limitada, Nero Investments, Feels Investments y Maximilian Investments, dichas empresas desarrollan trabajos de obra pública y privada, suministro de materiales e instalaciones en general.

Aparte de estas cuatro empresas en España, Omar Yunes es co-propietario de empresas inmobiliarias como Praxis long Pralo SA de CV y Veracruzana de Bienes Inmuebles SA de CV.

Aún hay más...

Según el Registro Público de la Propiedad, el padre, en sociedad con sus hijos y esposa, posee: Yunes Consultores SC, Proyecto Dumas 1001 SAPI de CV, Inmobiliaria 135 Prado Norte SA de CV, Rancho Santa Gertrudis S de PR de RL, Mas Pensión Seifore Básica 1 (2,3 y 4) SA de CV, Factor Humano SA de CV, La Planta BD SAPI de CV Sofom y la empresa Operadora de Servicios y Alimentos YM con sucursales en Boca del Rio, Veracruz y Cholula, Puebla.

Otras de las empresas que son del imperio de los Yunes, es la denominada Compañía Veracruzana de Casa y Departamentos; LV NIP Consulting SA de CV, Intermediación y Administración de Negocios SA de CV, Desarrollos Urbanos Nuevo Polanco SAPI de CV, Habitable Electrodomésticos SA de CV, Depth Capital LLC, Estructuras Financieras Emergentes SC, Planta de ideas SA de CV, entre otras.