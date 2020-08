Quiebra Centro Histórico de Veracruz

A decir del presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Daniel Martín Lois, la estrategia que han implementado los tres órdenes de Gobierno para enfrentar la crisis sanitaria no ha sido realmente efectiva.

Indicó que a cuatro meses del cierre de comercios, la economía de los restauranteros de Veracruz está quebrada, no hay bolsillo que alcance por lo que se ven obligados a cerrar definitivamente.

Cuestionó además la efectividad de los cierres viales que se han efectuado en el Centro Histórico, una situación que a su parecer está acabando con los negocios de esa zona, pues al cerrar las calles no pueden operar ni generar ingresos y sin embargo deben mantener sus pagos de impuestos y nóminas.

"Están acabando con el Centro Histórico con los cierres que hay y no tienen ni razones para hacerlo, los negocios constituidos sobre regulados, vigilados, más costo operativo y no se está apoyando a las empresas".

"La gente necesita salir a generar recursos, no pueden seguir cerrando las calles, no puede seguir así", por ello urgió que haya una reapertura de comercios, porque "si no muere la gente de enfermedad, va morir de hambre".

Martín Lois destacó que la Canirac se compromete a cumplir con las normas sanitarias establecidas por la autoridad para poder abrir con normalidad.

Lamentó que mientras los comercios formales están sobrerregulados y vigilados, los informales proliferan y no cumplen con la normatividad sanitaria.

Comentó que son muchos ´restaurantes´ creados en casas los que dan servicio a domicilio sin ninguna regulación sanitaria, en tanto los formales luchan por mantenerse abiertos cumpliendo la ley.