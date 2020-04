Que material de salud donado se quede en zona conurbada

Asociaciones civiles piden que los insumos sean entregados a la brevedad y las donaciones no sean llevadas a otros puntos de la entidad





Médicos y enfermeras buscan que la Secretaría de Salud entregue a la brevedad los insumos donados por empresas para evitar contagios de coronavirus.

También gestionarán que los insumos se queden en la zona conurbada Veracruz- Boca Del Río y no sean enviados a Xalapa.

La presidenta de la Asociación Civil Comprometidos con la Sociedad, Vanessa Rivera Palacios, recordó que los trabajadores del sector salud son altamente vulnerables a contagiarse y no puede esperarse a la fase tres de la pandemia para hacer llegar los materiales médicos.

Incluso enfermeras de la Clínica 71 del IMSS manifestaron que al menos dos se infectaron de Covid-19 por lo cual es indispensable que la Secretaría de Salud evite acaparar los insumos donados.

"Ya hay médicos contagiados y no sabemos el momento en que serán utilizados. Queremos que sean usados en lo que es Veracruz-Boca del Río y no que los entreguen a otros municipios, que no se lleven este material a Xalapa, que estás donaciones sean usadas en la zona conurbada".

Pidieron que próximas donaciones del sector empresarial o de la sociedad civil sean entregadas de forma directa al personal de salud en lugar de dárselos a la autoridad en materia de salud.

"Queremos que se entreguen lo más rápido posible para que sean menos médicos contaminados. Qué se haga la entrega inmediata a los médicos, a los hospitales de la zona conurbada para atender a los pacientes de coronavirus y evitar que los médicos se contaminen".

Advirtió que por la falta de insumos el personal médico seguirá infectándose de coronavirus en los hospitales de Veracruz.