'Que Fernando Yunes se ponga a trabajar': Julio Carranza

Ante las acusaciones vertidas por el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, de que los diputados federales Ricardo Exsome Zapata y Julio Carranza Areas habían cerrado parte del bulevar de Veracruz, este último desmintió tal acusación, por lo que además de calificar al munícipe como estúpido y mentiroso dejó en claro que quien cerró la vialidad fue Tránsito Municipal de Veracruz.

Por lo anterior, Carranza Areas exhortó a Yunes Márquez a dedicarse a lo que realmente le corresponde, como es el mal estado de muchas calles del puerto de Veracruz, por lo que a través de un video le mandó un mensaje al alcalde:

"Aunque no es mi estilo realmente no se puede uno quedar callado y tienes razón; estúpido es quien dice estupideces y mentiroso es el que dice mentiras y a ti te aplicaron las dos.

Primero: ni Ricardo Exsome ni Julio Carranza organizaron algún cierre en el bulevar este sábado. Lo que sucedió es que a invitación de Carlos Sosa Madrazo quien es presidente del Movimiento de Transportistas Multimodal Nacional, nos invitó para una campaña para exhortar a la gente a cuidar las medidas sanitarias. Nosotros fuimos como invitados y llegó Tránsito Municipal que está a tus órdenes a cerrar la vialidad, no fueron los taxistas fue Tránsito quien la cerró y tú tienes la autoridad para decirle a Tránsito que la abra o que la cierre.

Segundo: Carlos Sosa y su movimiento te pidieron permiso lo cual dicen ellos le negaste porque no era un movimiento que a ti te genere. Y tercero: ponte a hacer tu trabajo, realmente tu trabajo es ver este tipo de cosas, es ver ese contrato de tres mil millones de pesos para luminarias que no estás aplicando, ponte realmente a aplicarte en lo que te tienes que aplicar, no te correspondas a ver lo que no te corresponde".