Próximos diputados deberán conocer problemática de transporte: Mario Ortiz

Se dijo respetuoso de quienes se acercan a los diversos grupos de la sociedad, como los taxistas, pero dejó en claro que se necesita a alguien que conozca los problemas de los ciudadanos a quienes aspira a representar y no una persona que apenas empiece a enterarse de lo que aqueja a los sectores productivos.

Ése es el caso de los trabajadores del volante.

"En transporte público necesitamos diputados que conozcan el medio, que tengan trato, que conozcan a los representantes y a los líderes, que no sean improvisados y no vengan a saludarnos por primera vez. La presión que ejerzamos por el proceso que está viviendo el transporte, queremos tenerlo con un amigo, no con un desconocido", aseveró Ortiz Martínez.

Al reunirse con Fernando Arteaga Aponte, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a diputado local por el distrito 14 de Veracruz, el dirigente de taxistas dijo que el abanderado del partido Morena dentro de esa alianza con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, afirmó que es una persona que sí conoce a los taxistas y sus necesidades y problemas.

El presidente de la Coalición de Taxistas de Veracruz aclaró que en ningún momento se ha expresado mal del PRI y de los priistas, mucho menos culparlos de lo que hacen los servidores públicos en la Dirección de Transporte Público.

"El mal servicio que esté prestando en este momento el funcionario de la Dirección de Tránsito no tiene que ver nada con partidos políticos, estoy seguro de que la desobediencia y corrupción que se esté ejerciendo no está solapada por todos los partidos políticos", puntualizó Ortiz.

Recalcó que él habla por sí mismo y no por todos los taxistas ni todas las agrupaciones en la ciudad de Veracruz.

