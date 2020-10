Próximo Coordinador de Morena debe ser elegido en unidad afirma diputado morenista

El diputado federal Sergio Gutiérrez Luna aseguró que el próximo coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados debe ser electo en unidad.

Ante el triunfo de Mario Delgado por la presidencia de Morena, Gutiérrez Luna ha pronunciado su interés para liderar la bancada

El legislador morenista hizo un llamado a la militancia y a sus compañeros de bancada para que la elección del nuevo líder de bancada se realice en un ambiente de coordinación sin incurrir en diferencias que puedan afectar al organismo político.

"Varios compañeros me han expresado su apoyo en ese sentido, estoy agradecido con esas muestras de apoyo y yo creo que debemos poner por encima esto y no ir a otro pleito, ya por favor, otro pleito no más, tenemos que sacar a quien sea el coordinador de manera unida, yo estoy en esa idea", destacó sobre la forma en la que debe ser electo el nuevo coordinador de bancada.

El aspirante a dirigir la bancada en la Cámara Baja destacó que la unidad beneficiará al Movimiento de Regeneración Nacional rumbo al proceso electoral del 2021.

"Ahora todos tenemos que sumar en Morena porque Morena es más que todos juntos, Morena es un proyecto y en Morena cabemos todos.

Debemos estar impulsado ganar en el ´21, creo que eso ya quedó atrás; nosotros estamos dándole vuelta a la página con los brazos abiertos recibiendo todos. "

Reconoció el triunfo de Mario Delgado en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, pues destacó que

tiene muchas cualidades políticas y de operación, por lo que será de beneficio para lograr avances significativos.

El legislador originario de Minatitlán, al sur de la entidad veracruzana, anunció que esta semana visitará el sur del estado y Xalapa para reunirse con liderazgos políticos.