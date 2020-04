Protección y protocolos ante COVID-19, inadecuados: personal de Salud en Veracruz

El Instituto Mexicano del Seguro Social no está implementando protocolos adecuados para la atención de pacientes con coronavirus, además siguen ocultando información sobre los casos positivos.





Blanca Zárate López, química del IMSS, explicó que los insumos médicos para protegerse se los entregan hasta que se diagnostica a la persona con Covid-19, pero esto ocurre cuando ya tuvieron contacto reiterado con el paciente.





Además en la atención del paciente no se involucra solo la enfermera, sino camilleros, quien lleva los alimentos, el asistente médico, trabajo social, personal de limpieza, entre otros.





Tan solo en las últimas dos semanas 40 personas fueron atendidas en dicha unidad por posibles síntomas de coronavirus y se presume que deben de sumar 70 con los de esta semana.





"Todo está muy restringido, no están avisando los protocolos como deben ser. Están fallando los protocolos. Llega un paciente a urgencias con características de Covid y todo mundo lo atiende como paciente normal y le ponen neumonía atípica o posible Covid y lo pasean por rayos X, por el segundo piso y por todos lados pero al final dicen que tiene características de Covid. Pero hasta que no esté confirmado se le sigue paseando y contamina a muchos".





Se suma la falta de insumos para proteger al personal al pues solo les dan un equipo hasta que se avisa que el paciente tiene Covid-19.





"A veces solo cuentan y dicen que el cubrebocas es nada más para enfermería y al resto no se le da. En el laboratorio pegaron un documento y tapizaron el hospital con anuncios de que se utilizará determinado cubrebocas pero no nos lo dan. Ademas cuando te dan son de los azules y ese no cubre. Hay algunos que no dejan pasar gases o vapores y son los que se necesitan, aunque no sea el N95".





Trabajadores del IMSS de los turnos matutino y nocturno se manifestaron afuera de la clínica de Cuauhtémoc para exigir insumos al sector salud y para invitar a la población a efectuar donaciones en especie para la atención directa de pacientes con Covid, requieren cubrebocas, batas, entre otros.





El acopio permanecerá activo todo abril y mayo ante la fase 3 del coronavirus.





No habrá un módulo fijo pero los interesados en apoyar pueden comunicarse al celular 229 241 2771.





"Cualquier donación se pueden comunicar conmigo. La gente puede llevar batas, overoles, gorros, cubrebocas, guantes, entre otros".