Propone Eart Mission bautizar al cocodrilo de laguna Malibrán

La Asociación Earth Missión, a través de sus redes sociales, impulsa la propuesta de ponerle un nombre al famoso cocodrilo que habita desde hace 4 años en la Laguna Malibrán y que a decir del presidente de la agrupación, Sergio Armando González, se trata de un cocodrilo Moreletti, que pudo haber sido abandonado en el lugar y que se ha mostrado pacífico, incluso tímido.

De acuerdo al posteo realizado en las redes sociales, la agrupación expone brevemente y en tono amable y gracioso la historia del cocodrilo que asombra a la población cada vez que se deja ver.

"Hola vecino, soy el cocodrilo que viven en la laguna Malibrán, mi familia llegó a vivir en todas estas lagunas hasta que tuvimos broncas con tus antepasados. Hace 4 años me botaron aquí (ojetes) por qué crecí. Me he alimentado de la carne de los tacos que te comes bien crudo en el mercado, todo eso que dejas me lo papeo, gracias bro. Hoy te quiero decir que yo no tengo broncas contigo, están más sabrosos los tacos del mercado que tus lonjas etílicas, así que te pido que nos llevemos chido como buenos vecinos, ya llevamos 4 años juntos y ya viste que ni soy mal vecino y tú tampoco. Vamos a llevarla tranqui", escribió.

De acuerdo a los expertos, el cocodrilo suele alimentarse de los desechos de negocios del mercado y se ha convertido en un atractivo de la Laguna Malibrán, en donde algunas personas acuden con la esperanza de visualizarlo, algo que es difícil, pues no siempre se muestra.

El presidente de la asociación consideró que no existe riesgo para la población ya que el espécimen se aleja ante la presencia humana, por lo que las pocas fotografías que existen de él son tomadas desde lejos y evidentemente las imágenes causan expectación en la comunidad pues pocos han tenido la fortuna de poder verlo en vivo.