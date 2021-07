Promete Secretaría de Salud federal medicamentos oncológicos para finales de mes

En la minuta de la reunión se mencionaron varios medicamentos que sí los hay en el país, pero otros no, por lo que serán traídos desde Argentina y desde Corea. Mientras, tampoco les aseguraron que cantidades enviarán.

Solidaridad e indiferencia

Los pequeños seguirán siendo apoyados por organizaciones como AMANC (Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer) y "Nariz Roja", "Ellos nos están apoyando de cierta manera con medicamentos oncológicos, vamos y solicitamos el apoyo del medicamento que no lo tenemos, al igual que otra asociación que es Naríz Roja que también apoya con algunos medicamentos", comenta la madre de un niño con tratamiento de leucemia.

La señora Lázaro Santiago dijo que el diálogo con representantes de la Secretaría de Salud federal duró entre una hora y hora y media y fueron recibidos de manera satisfactoria, trataron de buscar soluciones, se tocaron temas específicos de carácter urgente y quedaron en buscar en otras dependencias e instituciones los medicamentos para poderlos proporcionar.

Mientras todo esto pasa, el director del hospital general acusa, no ha dado la cara, "sólo el primer día del paro dio la cara que entramos a una mesa de diálogo, pero realmente no nos recibió nada, hasta ahorita no ha dicho nada ni se ha presentado, prácticamente no ha mostrado interés".

