Señaló que habrá más adultos mayores que reciban una pensión y lo mismo ocurrirá con personas con discapacidad.

Tan solo para el primero la meta es llegar a 9 millones de abuelitos que reciban el recurso.

Cada bimestre, este sector poblacional recibe 3 mil 100 pesos.

La meta del Gobierno Federal es irlo aumentando 20 por ciento año con año, para que en 2024 los depósitos bimestrales sean de 6 mil pesos.

"La intención es que sin duda se siga ampliando el número de beneficiarios, sobre todo el de adulto mayor y el de discapacidad que desde el año pasado llegamos al millón de beneficiarios".

Explicó que las personas con discapacidad que cumplieron 65 años cambiaron de padrón y ahora se encuentran en el de adultos mayores, por lo cual, quedaron espacios para incorporar a más personas a fin de que reciban el apoyo del gobierno federal.

"Ahorita que se esta haciendo la transición de la gente que recibía su apoyo de discapacidad, que cumplieron 65 y ahora migran al de adulto mayor dejan espacios para seguir incorporando gente. En discapacidad la prioridad son los jóvenes de cero a 25 años de edad, aunque no quiere decir que quien no tenga esa edad no lo vaya a recibir, sin embargo, por el tema del presupuesto se tuvo esta prioridad".

Recordó que a inicios del mes de diciembre entregaron tarjetas a beneficiarios de municipios como: Veracruz, Boca Del Río, Medellín y Jamapa.

Y tan solo a través de Telecom, cobran la pensión 7 mil 774 personas.