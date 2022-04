Para revocar la concesión del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento no hay que pagar un centavo en indemnización, sino unir esfuerzos y tomar acciones concretas, coincidieron el diputado local Fernando Arteaga Aponte y Jesús López Peña, presidente del MOCI Va Contigo Asociación Civil.

El legislador morenista aclaró que no es nada sencillo, pero tampoco imposible, pero resaltó que los 2 ayuntamientos signatarios del convenio deben involucrarse, es decir Veracruz y Medellín de Bravo.

"No va a haber indemnización de nada, en eso sí me comprometo y se lo digo a aquella diputada y diputados del PAN que dijeron que iban a pagar 3 mil millones de pesos; de dónde y por dónde se van a pagar 3 mil millones de pesos ante toda la demanda de miles de veracruzanos que se han quejado", aseveró Arteaga Aponte.

Dijo que pedirá una audiencia con la presidenta municipal de Veracruz, con el alcalde de Medellín, y con los titulares del Instituto Metropolitano del Agua (IMA) y del Grupo MAS, para entrar en conversaciones.

Con él coincidió Jesús López Peña, presidente del MOCI Va Contigo Asociación Civil, pues consideró inaceptable pagarle más dinero al organismo operador del líquido.

"Es mentira, eso no es cierto, es totalmente falso, eso lo dicen para que la gente se atemorice (...), pero no estamos de acuerdo con el diputado en las acciones porque dijo que iba a presentar 2 iniciativas de ley y no se ve nada", resaltó López Peña.

