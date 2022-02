Ninguna persona se quedará sin vacunar por no poder registrarse por internet, y a quienes tengan problemas se les auxiliará en su respectivo módulo, aseguró Valeria Arteaga, directora regional de los Programas Integrales en la zona Veracruz, del Bienestar.

Ante el comentario ciudadano respecto a que el sistema no permite el registro a quienes aún no cumplen 6 meses de haber recibido la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, la funcionaria aseguró que no tendrán ningún problema y se les auxiliará cuando acudan a su módulo.