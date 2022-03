Príncipe de Camerún trae mensaje de paz a Veracruz

Jean Louis Bigna , Príncipe Bantú de Camerún , y precandidato al premio nobel de la paz, en su reciente visita a Veracruz , donde realizó una gira por 6 municipios de la entidad, dijo que son tiempos difíciles los que se viven en la actualidad, no solo en Veracruz , sino en todo el mundo.

Su estancia en tierras veracruzanas fue para traer el mensaje de tolerancia y de paz.

"Somos una sola familia, la familia humana, donde solo el amor puede llevar a la paz y está al respeto de los derechos humanos", indicó el también doctor, que hoy en día reside en la Ciudad de México, luego de ser exiliado de su país.

Como parte de sus actividades estuvo en la Gran Logia Unida de Veracruz, donde participó de una entrega de reconocimientos y presentó su libro "Educar por la paz para hacer valer los Derechos Humanos".

Además de visitar el puerto y municipios cercanos estuvo en Córdoba y otros lugares.

"Veracruz es un estado que conozco muy bien, fui a Córdoba, Yanga, Xalapa, Medellín y Jamapa, me encanta Veracruz. Cuando yo estoy aquí pienso que estoy en mi pueblo, la gente es muy amable, tiene calidez, es parecido a mi país y tenemos muchas semejanzas porque también es una ciudad muy cerca del mar", afirmó.

Finalmente agradeció todas las muestras de afecto que recibió durante su visita.

"Me siento veracruzano, me siento mexicano y agradezco la manera en la que me recibió el presidente municipal de Medellín y el de Jamapa, con mucho entusiasmo y con gran amabilidad", concluyó.

/pn