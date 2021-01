Primera quincena de enero, última esperanza para gimnasios

Cada año, muchas personas tienen entre sus miles de propósitos de año nuevo el bajar de peso o fortalecer el cuerpo físicamente, ya sea para obtener una buena imagen o por buscar la buena salud. Es con ello que los gimnasios aumentan sus matriculados.

Sin embargo para este 2021 la incertidumbre envuelve a los dueños de gimnasios de la zona conurbada, pues no saben si la tendencia de los últimos años será afectada o no. Y es que la reapertura no tuvo el repunte de clientes que se esperaba, y el cierre de año fue paupérrimo.

"Año tras año sabemos que diciembre tiende a bajar en número de socios a partir del día 15 por lo de las fiestas decembrinas, en enero repunta a partir de la primera quincena, cuando el Guadalupe – Reyes ya acabó, repunta también en febrero, pero ahorita en esta contingencia ha bajado demasiado, no hemos logrado recuperarnos al 100%, ni un gimnasio", asegura Gabriela Jocelyn Morelos Maya, encargada del "B – Fitness", ubicado en el fraccionamiento Jardines del Virginia.

En el "Smart Fit" de la avenida Rafael Cuervo, exclusivo para mejorar la condición física y cardiovascular por medio de caminadoras y escaladoras, la situación es similar, el cierre de año fue bajo y el inicio la tendencia marca lo mismo. "No ha habido incrementos, así como cerramos iniciamos el año", dice el empleado de mostrador.

Temor al rojo

El gimnasio "Sport Master" también ubicado en la avenida Urano de Boca del Río, vive la misma situación, inició el 2021 tal como terminó el 2020, con un número muy bajo de socios, cabe resaltar que en los tres lugares mencionados, Imagen del Golfo sólo encontró de 2 a 4 clientes, siendo en el "Smart Fit" donde más gente haciendo ejercicio vio.

Mientras en la Ciudad y Estado de México el semáforo en rojo cerró 4 mil 150 gimnasios, el semáforo en amarillo en el estado tiene a varios dueños con la preocupación latente. "Si nos preocupa mucho que haya un segundo cierre pero tenemos el diario oficial del estado que se firmó en septiembre, los gimnasios están dados de alta como servicios, y los servicios aún estando en rojo dice que no pueden o no debemos cerrar pero debemos trabajar al 25 por ciento de nuestra capacidad", dice Gabriel Jocelyn.

Pero lo que más temen los gimnasios de un posible regreso al semáforo rojo en Veracruz es la respuesta de la gente, ya que aunque se continúe con las mismas medidas, se disminuya el porcentaje de capacidad, el temor en la gente a volver a los gimnasios es lo que preocupa.

A pesar de esto, los gimnasios tienen una luz de esperanza para después de la primera quincena de enero, "Cerramos el año con un 80 por ciento menos de gente de la que venía, no hemos logrado llegar al 100 por ciento, pero yo espero un 50 por ciento, que la gente pueda venir, pero la gente nos comenta que siguen esperando la semaforización porque tienen mucho miedo", concluye Morelos Maya.