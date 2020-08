Escuelas privadas prevén baja del 30% en su matrícula

Debido a la crisis económica colegios privados prevén una baja de al menos 30 por ciento en la matrícula.





El presidente de la Federación de Universidades Particulares e Instituciones de Educación Superior, Arturo Mattiello Canales, admitió que a nivel nacional habrá menos estudiantes en este tipo de escuelas, incluso en la educación media superior calculan una deserción de 20 por ciento y para la superior 30 por ciento.





Debido al cierre de negocios, recorte en las empresas, despidos y en general falta de ingresos los padres de familia comenzaron a optar por cambiar a sus hijos de escuelas privadas a públicas.

En otros casos claudicaron en la intención de inscribir a jóvenes y niños en colegios particulares o definitivamente sacaron a sus hijos de la escuela para que incursionen al ámbito laboral y contribuyan con el ingreso ante la adversa situación que se vive.





"No tenemos claro los porcentajes pero, sí tenemos claro lo que está sucediendo porque los mismos chicos nos los comentan, en algunos casos están siendo incorporados al mercado laboral y no disponen de recursos financieros o de tiempo para quedarse en el marco del estudio y en otros casos lo que está sucediendo es que no están teniendo dinero para continuar".





Las instituciones educativas seguirán ofreciendo su servicio y no han manifestado intenciones de cerrar puertas.





Sin embargo, algunas comenzaron a optar por fusionarse para subsistir ante lo que acontece.





"Es decir que una institución más grande absorbe a una menor, cambian el patronato y la sociedad administradora y se mantienen operando, pero también hay confederaciones de escuelas particulares que están vaticinando que un 25 por ciento de instituciones pudieran cerrar sus puertas".





Las escuelas particulares, como otras empresas, optaron por reducir la plantilla laboral en 20 por ciento, estos recortes se han aplicado en el área académica, administrativa y de intendencia con el fin de reducir gastos.





Exhortó a generar los apoyos prometidos a la educación privada, pues los despidos ya llegaron y las instituciones viven momentos críticos.