Preso político de Yunes va por Winckler por falta de pruebas en su contra

Al recuperar su libertad tras un año y 3 meses de prisión condenado por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, Juventino Velasco Ramírez dijo que fue un preso político y que denunciará al exfiscal Jorge Winckler Ortiz porque nunca demostró el presunto delito de despojo por el cual lo encarceló.

Además buscará retomar la dirigencia de la Unidad Nacional Lombardista en el estado de Veracruz, cargo que tenía cuando se le detuvo por el presunto despojo de tierras en la ciudad de Veracruz.

Él fue detenido el 14 de septiembre de 2018, todavía durante el yunismo, y liberado el 16 de diciembre de 2019, ya en la administración de Cuitláhuac García Jiménez, pues la Fiscalía que encabezaba Winckler nunca pudo comprobar la presunta invasión de 240 hectáreas de tierras.

“Fui detenido sin la orden de aprehensión y además se violaron las garantías constitucionales de un servidor, ya que tenía que haber un juicio y una orden para poder detener a una persona (…), se investigó durante un año y no se me encontraron delitos que perseguir y por lo tanto se me dio la libertad.

“Fue político, por un gobierno anterior, que encabezaba Yunes Linares. No se vale que en el estado de Veracruz se violen las garantías constitucionales de los ciudadanos y de los dirigentes sociales en este caso; yo soy un dirigente social y he luchado por el pueblo de Veracruz y arbitrariamente fui golpeado, encerrado, encarcelado, sin deber un delito”, expresó Velasco Ramírez.

Acusó que en el estado de Veracruz hay cientos de personas recluidas en las cárceles simplemente por móviles políticos, por lo que deberían estar en libertad, pues consideró injusto tener a alguien tras las rejas y liberarla meses o años después, como si nada hubiera pasado.

No descartó que el entonces gobernador hubiera actuado a favor de su hijo Fernando Yunes Márquez, quien para entonces ya era presidente municipal de Veracruz, y con innegables tintes políticos y partidistas, y ése habría sido el trasfondo de su encarcelamiento.

“Yo creo que ha de haber sido porque denunciamos a varios funcionarios municipales panistas, a varios funcionarios estatales panistas. Por ejemplo, denunciamos que hay tierras que no están regularizadas y que pensaban desalojarlas y quedarse con ellas; por ejemplo, Caballerizas, esas tierras iban a ser desalojadas, nosotros lo denunciamos en tiempo y forma y fue molestia del alcalde actual.

“En el puerto de Veracruz se violan los derechos constitucionales de muchos ciudadanos y por lo tanto pedimos que haya justicia y le pido al gobernador actual que investigue todos los expedientes que Winckler tenía en su poder, para que se investigue a los compañeros y otros presos políticos que están en las diferentes cárceles del estado de Veracruz, donde son inocentes también y nada más por llevarle la contraria a Yunes cayeron”, subrayó el activista.

No descartó llevar a Winckler al tema jurídico y penal, pero dijo que lo consultaría con abogados.

De igual manera, dijo saber que integrantes de la Unión Nacional Lombardista convocarán a una asamblea y después a un congreso, para definir si lo ratifican como secretario estatal de ese organismo, pues se dijo dispuesto a seguir en la lucha si así lo decide la mayoría.