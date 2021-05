Presenta Ricardo Exsome plantilla de equipo para elecciones 2021

Al señalar que cada vez más panistas abandonan a las siglas de Acción Nacional, el candidato de la alianza Morena-PT-PVEM a la alcaldía de Veracruz, Ricardo Exsome Zapata, dijo que las puertas están abiertas para todos y mencionó que poco a poco se sabrá de más deserciones en el partido contrario.

El abanderado morenista se reunió con José Manuel Cárdenas Pavón, exsecretario particular de Miguel Ángel Yunes Márquez en el ayuntamiento de Boca del Río, quien salió del Partido Acción Nacional y se ha sumado al proyecto de Exsome Zapata, con la aclaración de que ya no tiene ninguna relación con el ahora candidato panista a la alcaldía de Veracruz y contrincante de Ricardo Exsome.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia destacó que las puertas de su equipo están abiertas para quienes quieran trabajar por la ciudad de Veracruz, mirando siempre hacia adelante.

"Pepe renunció al PAN y desde que renunció ha sufrido amenazas, injurias. La realidad es que nos acercamos porque es una de esas personas valiosas que estaban en otro partido y que se suma hoy con nosotros a nuestro proyecto. Ya tenemos días platicando, y Pepe, bienvenido. Es un gran activo, y la gente valiosa tiene cabida en Morena.

"Cuando quieres hacer las cosas bien por Veracruz, la verdad es que todos sin importar los colores, estamos unidos. Pepe es una muestra, es una persona muy valiosa y además, con mucha valentía porque no es cualquier tema dejar y enfrentarse a los de enfrente", aseveró Exsome Zapata.

Dijo que se sabe de muchos panistas que desean desertar de las filas blanquiazules, pero no han dado el paso por temor a represalias y no se hacen visibles.

Dejó en claro que muchos panistas dejaron de serlo porque no se sintiera correspondidos en la misma medida en la que ellos lo entregaron todo, y de ahí viene la decepción.

"Hay gente que está decepcionada de su partido, que no tuvo oportunidades porque sólo los espacios importantes los ocupan familiares o amigos cercanos o socios en un momento dado, y dejan sin lugar a gente que realmente se merece una posición, que han trabajado toda la vida, y eso es parte de lo que viene (...), quieren que se vayan y secuestraron al partido, y no sólo en el PAN; en el PRI es exactamente igual", recalcó Exsome Zapata.

Agradeció a Pepe Cárdenas por sumarse a su equipo y aportar su esfuerzo para transformar a Veracruz.

NO ME INTIMIDAN

El expanista José Manuel Cárdenas Pavón dijo no arrepentirse del paso que dio al dejar las filas del Partido Acción Nacional y de terminar toda relación con Miguel Ángel Yunes Márquez.

"Me han amenazado, me han estado buscando, pero a mí no me intimidan; ellos saben también, yo los conozco y ellos me conocen a mí (...), mi renuncia al partido después de tantos años y de ver al PAN cómo está secuestrado, cómo una familia lo secuestró, porque hoy vemos al candidato de enfrente, que está en la completa ilegalidad pues no cumple con los requisitos", expresó Cárdenas Pavón.

Remarcó que ya no tiene ninguna relación con los Yunes desde hace 4 años cuando Miguel Ángel Yunes Márquez quería ser candidato a gobernador, pues cada quién tomó caminos distintos.

Pepe Cárdenas dijo que trabajó durante 16 años con los Yunes.