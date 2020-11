Preparan marcha por agresión sexual en FACICO UV

En el segundo día de paro en la Facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana por el caso de Kevin 'N', la comunidad estudiantil convocó a una marcha pacífica el próximo miércoles 25 de noviembre a las 14:00 horas.

A través de una publicación en redes sociales, la Consejería Estudiantil llamó a la comunidad universitaria y la ciudadanía en general, tanto hombres como mujeres, a participar en el reclamo de justicia para su compañera víctima del delito de violación a la intimidad sexual, por el cual la Junta Académica sólo otorgó 6 meses de castigo al presunto agresor.

La movilización se llevará a cabo desde la Facultad de Ingeniería de la UV, hacia la Facultad de Comunicación, la USBI y finalizando el recorrido en el bulevar de Boca del Río. Exhortando a los asistentes el uso obligatorio de cubrebocas y guardar la sana distancia.









EXIGEN SEVERO CASTIGO PARA ACOSADOR

La última semana de noviembre inició con las redes sociales ardiendo con el uso del hashtag #UVProtegeAgresores en contra de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación (FACICO) de la Universidad Veracruzana (UV).

Un paro indefinido convocado desde el lunes por el estudiantado hizo que al medio día se reunieran, en la dirección de la FACICO, las autoridades de la UV con una alumna y su padre.

La reunión que duró varias horas dentro de una de las oficinas de dicha facultad, tuvo como participantes a la directora Rossy Lorena Laurencio Meza, así como al vicerrector Alfonso Gerardo Pérez Morales, junto con Isabel L., alumna y víctima de violencia digital mediática.

La chica, que no se sabe si fue mandada a llamar o si asistió por cuenta propia, dio a conocer su postura respecto al castigo que el Consejo Académico de la FACICO le dio a Kevin 'N', alumno que presuntamente violó la nueva Ley Olimpia aprobada en 2019.

El jueves 19 de noviembre, la junta académica dio el veredicto: la expulsión de Kevin 'N' por seis meses luego de haber robado material personal de la computadora de la chica y propagado las imágenes.

El día 20, Isabel L., hizo pública la denuncia en redes sociales con pruebas y capturas de pantalla, al alumnado no le agradó el castigo y el día 22 emitió un pliego petitorio al respecto.

El comunicado conformado por tres hojas, da a conocer que la principal petición a las autoridades, tanto de la facultad como de la universidad, es que Kevin 'N' sea expulsado definitivamente. Anunciando así el inicio de un paro indefinido hasta que las autoridades den una respuesta satisfactoria a seis peticiones.

En la segunda hoja del oficio, responsabilizan a catedráticos, a la directora y a la vicerrectoría, así como al alumno Kevin 'N' de lo que pueda pasarle a alguno de los estudiantes. La comunidad estudiantil espera así hasta el 27 de noviembre a las 14:00 horas la respuesta de las solicitudes hechas.

El paro consiste en no asistir a clases virtuales, así como no entregar proyectos ni tareas, no presentar exámenes, no participar en tutorías ni en actividades relacionadas con el proceso de acreditación de la facultad.

El medio de comunicación digital Testigo Púrpura, enfocado a informar sobre violencia de género, dio a conocer que la decisión de la Junta Académica ya cerró el caso y es respaldada por el vicerrector de la región Veracruz, Alfonso Pérez Morales, sentenciando que no no hay posibilidad de modificar el fallo en contra del agresor sexual digital.

LA AGRESIÓN

De acuerdo a la agraviada, los hechos ocurrieron cuando Kevin 'N' presuntamente extrajo fotografías íntimas de Isabel L. de su computadora personal, luego de que ella le pidiera que le instalara un programa de edición de fotos.

Por estos hechos, la facultad inició una investigación, esto luego de que en septiembre de 2019 la víctima diera a conocer el caso.

"Él obtuvo fotografías íntimas y, lo que me dice mi testigo, es que las enseña a amigos y a otras personas al interior de la escuela. Él presumía ser administrador de una página llamada Hispachan", donde las habría compartido por 24 horas.

FALLO DE LA JUNTA ACADÉMICA

50 votos a favor

3 votos en contra

0 abstenciones