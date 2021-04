Prepara Acuario de Veracruz Programa de Protección a las Tortugas Marinas.

Desde 1999, los campamentos tortugueros en las islas del Sistema Arrecifal en conjunto con el Acuario del Puerto de Veracruz, emprendieron un Programa de Protección a las Tortugas Marinas, el cual es el más longevo de la institución y este año cumple 23 temporadas, informó Raúl de Jesús González Díaz Mirón, del Programa de Protección a las Tortugas Marinas del Acuario de Veracruz, quien aseguró que ya se están preparando para esta nueva temporada.

"Continuamos con esta labor, ahorita apenas estamos en los preparativos para la nueva temporada de protección. Los campamentos que se realizan son principalmente en 2 islas, la de En Medio y Sacrificios, con ayuda de autoridades que nos otorgan un espacio para resguardarnos durante la temporada de trifulca en Veracruz", explicó.

Detalló que esta labor se lleva a cabo gracias al "Grupo Tortuguero del Estado de Veracruz" donde participan 23 instituciones, dentro de esas están asociaciones civiles, de gobierno y población.

Se protegen 33 playas a lo largo del Estado, dando cobertura desde el Río Pánuco hasta Coatzacoalcos.

Lamentó que por dificultades causadas por la pandemia no se han podido reunir y hacer registro de cuántas tortugas se encontraron muertas.

"No hemos podido hacer reuniones virtuales porque hay colegas que no tienen fácil acceso a internet, pero si mal no recuerdo, en Coatzacoalcos van 5 animales muertos, por desgracia en la mayoría no se pueden determinar las causas ya que cuando recalan a la playa, se encuentran en estado grave de putrefacción".

Declaró que los casos de muertes por ingerir plástico o quedar atrapadas en redes son pocos y cuentan con apoyo de algunos pescadores quienes revisan sus redes constantemente y liberan a las tortugas que se envuelven en éstas.

Alertó que en playas del norte del estado todavía se manifiesta el saqueo de huevos de tortuga y que afortunadamente aún no hay registro de estos casos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Transmisores para rastreo satelital

Desde el 2007 instalaron transmisores para rastreo satelital, ya que aseguran es importante conocer a donde y cuál es su zona de alimentación para identificar qué problemáticas existen y en qué las pueden ayudar.

"Hasta ahora se han puesto 106 transmisores, algunos con recursos propios y otros en convenio con Pronatura Península de Yucatán, Cinvestav Mérida, entre otros. En febrero liberamos 3 tortugas caguamas con transmisor y se andan alimentando entre Antón Lizardo y Arbolillo", puntualizó.

Hasta el momento en resguardo administrativo se encuentran 8 animales entregados por PROFEPA.