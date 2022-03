Se recomienda a los automovilistas estar alertas para no toparse con alguna calle parcialmente cerrada, también se reportaron cierres en el puente Morelos.

Hasta el momento no se sabe qué fimalación se trata, pero cabe recordar que la ciudad de Veracruz ha sido espacio para la filmación de películas como 'Noche de carnaval', 'Danzón', 'Dos bribones tras la esmeralda perdida', 'Fidel', 'En el tiempo de las mariposas' y 'How I spent my summer vacations' y muchas más, así como de telenovelas tal como, 'El derecho de nacer'.

/lg