PRD debe ir solo sin alianzas en elecciones 2021 aseveró Juan Montes de Oca

En la elección federal intermedia, las estatales y municipales del año 2021, el Partido de la Revolución Democrática debe ir solo, sin alianzas y con candidatos propios, aseveró Juan Montes de Oca López, militante de ese instituto político y exconsejero estatal en Veracruz.

"Yo no veo las condiciones para que salgamos en una política de alianzas con el PRI. El PRI tiene dirigencia, pero no tiene estructura, tiene una militancia que básicamente ya está caminando y viendo hacia otro lado en donde puedan competir, y en el caso de Veracruz puerto algunos nos han buscado para platicar.

"En el PRD tenemos las condiciones para ir solos y lo que no tendríamos son condiciones políticas ni anímicas del electorado como para que el PRD nuevamente salga con el PAN y mucho menos con el PRI. Algo sí me queda claro: con Morena no vamos a salir en una alianza", aseveró Montes de Oca.

Se dijo respetuoso de quienes se acercan al sol azteca porque ya no tienen cabida en su partido de origen o por así convenir a su interés particular, pero remarcó que el Partido de la Revolución Democrática ha demostrado una vez más que está bien vivo y es capaz de resurgir como una buena opción electoral.

Resaltó que el perredismo superó los presagios adversos de sus opositores y en el reciente proceso para renovar la directiva nacional no hubo divisiones, sino que por el contrario, hubo consenso y unidad a favor de Jesús Zambrano Grijalva como nuevo presidente del comité ejecutivo nacional.

A nivel estatal el nuevo presidente del PRD es Sergio Cadena Martínez, quien encabezó una planilla de unidad.

Ya sólo falta renovar los 212 comités municipales del partido del sol azteca en la entidad, dijo el perredista, quien es de los pocos políticos veracruzanos que no ha cambiado de partido político.