Posibles irregularidades en destitución de Sofía Martínez

Abogados de Veracruz consideraron que pudieron cometerse ilegalidades en el proceso de destitución de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Sofía Martínez Huerta, pero además los conflictos del Poder Judicial generan incertidumbre y no abonan en nada a los ciudadanos.

Braulio Terán Del Valle, presidente del Colegio de Abogados de Veracruz AC., señaló que la decisión se tomó en día inhábil, algunos ya no estaban ocupando el cargo como presidentes de Sala y por lo tanto no pueden pertenecer al Pleno, aunado a que no se encontraba la presidenta.

