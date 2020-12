Por los suelos venta de pollos y guajolotes

En otros años, aquel que visitara la zona de pollería del mercado Unidad Veracruzana en el centro de la ciudad de Veracruz, podía ver alrededor de 9-10 vendedores de pollos y guajolotes ofreciendo estas aves vivas en cualquier mes del año, pero en diciembre se veían más.

En nuestra visita a ese punto, sólo pudimos encontrar a 5, cuatro vendiendo pollos y uno vendiendo totoles. Y es que según los entrevistados, este año no pinta para buena vente, por lo que esperan vender poco al menos que suceda un milagro.

"Antes cuando estaba malo el día se quedaban pocos totoles pero cuando estaba bueno, eran las 7 de la tarde y ya no habían", comenta doña Ernestina Rodríguez quien de 15 pollos, sólo había vendido uno hasta ese momento.

"El 8 de diciembre día de las conchas, o el 12 de diciembre en otros años cual más venía y compraba una totola o una gallina para hacer mole, este año se vio desde el día 11 el bajón, mucha gente viene a buscar las pechugas para los tamales o cosas así, este año bajó mucho la venta", reafirma la señora que viene del Tejar.

No levantan vuelo

La mujer de la tercera edad también vende totoles, pero esta vez no los compró desde inicios de diciembre, si adquiere unos, se decidirá por 5 nada más porque no cree vender muchos. Asegura que este año la venta no se reactivó a partir del día 8 y no mucho en el día 12, por lo que 24 y 31 son sus últimas dos esperanzas.

Don Leobardo y don Anastacio vienen de Jamapa, pero ellos sólo venden guajolotes, cuando los abordamos sólo les quedaban 3 ejemplares de 8, y aunque el día fue bueno, aseguran que los demás días han estado muy bajos en ventas.

"No hombre!!, bajísima la venta, por esto de la pandemia la gente no quiere venir, hemos tenido días que sólo vendemos uno, la gente anda jodida económicamente por todo esto (pandemia), esperemos a que para antes del 24 mejore, pero a ver porque con esto del virus no creo", expresa Leobardo.

En el momento que estuvimos ahí, lo abordaron 3 personas para quererle comprar el pavo, pero como el animal se mata un día antes del 24 o 31, nadie se lo puede o quiere llevar ya que no tiene donde meterlo en sus últimos días.

Lista de Precios

Pavos Grandes - $750

Pavos machos chicos - $650

Hembras – 400

Por matar el pavo y entregarlo completo - $30

Por matarlo y picarlo en trozos - $40

Pollos - $134 a $140