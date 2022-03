Por impunidad, delitos de violación, abuso y hostigamiento no se denuncian

Arussi Unda, vocera del Colectivo Brujas del Mar , señaló que el 97.4 por ciento de estos delitos no se castiga, además el acceso a la justicia cada vez se vuelve más complicado.

La mayoría de los delitos de hostigamiento, abuso sexual y violación no se denuncian en México debido a la impunidad.

Admitió que muchas mujeres desconocen la ruta para denunciar, pero tampoco existe acompañamiento adecuado.

"No hay un acompañamiento integral, no hay conocimiento de a que instituciones ir. Las mujeres comúnmente no tienen los recursos ni las herramientas para interponer una denuncia sumado al hecho de que impera la impunidad pues desestima las denuncias de las mujeres".

A su parecer hace falta gente profesional en las fiscalías especializadas, pues en lugar de impulsar a las víctimas tratan de desmotivarlas y terminan por no denunciar o dejar el proceso a la mitad.

