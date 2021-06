por_falta_de_personal_casillas_en_veracruz_con_contratiempos

Laura Estela Córdoba López, presidenta de la casilla, señaló que no acudieron cuatro funcionarios y dos suplentes.

Por falta de personal no comenzaron a tiempo las votaciones en la casilla 4278 básica y contigua ubicada en el Tecnológico de Veracruz .

Por tal motivo solicitaron a los votantes participar en el proceso, pero no aceptaron.

"Tuvimos que empezar a las 8 de la mañana, pero por causas de ausencia de los participantes de la casilla no hemos empezado. Instalamos la urna y mobiliario, pero no podemos empezar. Invitamos a los votantes que ya están formados, pero no".

Sin embargo, otras comenzaron a tiempo como 4248 básica y contigua ubicada en la escuela Miguel Hidalgo, de la colonia Formando Hogar.

También la 4250 básica ubicada en Revillagigedo y Arizmendi, sin embargo, los votantes comenzaron a llegar después de las 9 de la mañana.

