Por falta de coordinación, robos en escuelas de Veracruz podrían persisitir

No se descarta que siga el robo de escuelas en Veracruz por falta de coordinación entre instancias de seguridad municipal y estatal, señaló el regidor Miguel Hermida Copado.

Dijo que a raíz de la desaparición de las Mesas Interinstitucionales, se han registrado saqueos en planteles educativos.

Y es que hace unos días los directores de las escuelas "Josefa Ortiz de Domínguez", "Delfino Valenzuela" y "Constanza Condes", realizaron un video donde denunciaron que habían sido víctimas de robo de tuberías de cobre e instalación eléctrica.

"Lo importante apuntar, es que no van a ser las únicas escuelas, seguramente muchas otra han sufrido este tipo de hurtos, pero como no han regresado a clases, no saben que lo sufrieron y pronto estaremos pues en un incremento en este tipo de delito".

Admitió que es imposible contar con un policía por escuela pues son 750 en el municipio pero con coordinación se puede tener una mejor cobertura para prevenir robos.

Recordó que con la pasada administración estatal se establecieron Mesas Interinstitucionales, donde se coordinaban la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Secretaria de Educación de Veracruz (SEV) y el Ayuntamiento de Veracruz.

"En el Ayuntamiento entendemos que es imposible poner un policía por escuela para cuidarlas, eso es imposible en más de 750 escuelas en el municipio. Lamentablemente cancelaron estas reuniones interinstitucionales que funcionaban para construir un dato e intercambiar información. No sabemos realmente cuantas escuelas han sufrido un daño y tampoco conocemos cual estrategia de disuasión existe o de contener el delito, para coordinarnos".

Admitió que el municipio no cuenta con una partida presupuestal que permita reponer instalación eléctrica o tuberías pero se dará otro tipo de apoyos,.

"Cabe apuntar que esto no es una competencia del ayuntamiento, es más una competencia de la Secretaría de Educación de Veracruz, pero bueno, nosotros en animo de responder a las escuelas, para que no se sientan que están solas, pues ahí estaremos visitándoles, tratando de llevarles algún beneficio".

El regidor exhortó a retomar las Mesas Interinstitucionales, para establecer una estrategia clara para cuidar a las escuelas.