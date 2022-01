por_escasez,_se_eleva_el_precio_del_pescado

"Lo poquito que entra, que por cierto viene de Chiapas , Tampico e incluso la Ciudad de México , está muy caro además de que no hay variedad. Nosotros le echamos la culpa al mal tiempo, porque por eso los pescadores no pueden entrar al mar".

Detalló que la tilapia, que es la favorita por económica, se encuentra a $90 pesos cuando hace unos meses estaba a $70, sin embargo al igual que el juralito, son lo más llevado por ser lo más "barato".

Entre lo más caro, afirmó es el robalo pues entero está a $180 pesos y en filete a $250, además del pulpo, pues lo han tenido que retirar por la veda.

"Ahorita como está la veda del pulpo no lo podemos vender, además de que lo poco que ofrece Campeche está muy caro, hasta en $250 y la verdad a la gente no le conviene porque se merma mucho al cocinarlo, pues si pones a hervir un kilo, ha cuando este listo viene saliendo medio nada más y sinceramente pues no rinde", explicó.

Marcial Vázquez, lamentó ya no tener esperanza ni en semana santa, pues debido a la pandemia, ha dejado de ser temporada alta, aunado a que los precios se incrementan aún más de lo normal.