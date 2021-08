Por Covid, trabajan 5 millones de niños en México

"Esto se traduce en el cálculo de la OIT, en 1.6 o 1.7 millones de niños y niñas más trabajando, es decir, si ya teníamos 3.3 millones de niños y niñas en estas condiciones económicas en México hasta diciembre de 2019, con esto podríamos estar alcanzando los 5 millones", dice Juan Martínez Pérez, defensor de los derechos de la infancia a través de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.

El pasado 23 de marzo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED 2020), con el fin de dar a conocer el efecto por la cancelación provisional de clases presenciales en las instituciones educativas de México, a causa de la pandemia.

La ECOVID-ED arroja que 5.2 millones de personas entre 3 y 29 años no están inscritas en el ciclo escolar vigente (2020-2021); por motivos específicos como: la pérdida de contacto con maestras/maestros, alguien de la vivienda se quedó sin trabajo o redujeron sus ingresos, la escuela cerró definitivamente y carecía de dispositivos tecnológicos o conexión a internet.

Urge el regreso

"Por eso es que los datos que el INEGI reporta, está cercano a lo que ya había anticipado la OIT y CONEVAL con el incremento de pobreza. Otro elemento asociado con la educación es que México es el último país de América Latina que sigue intentando regresar a la escuela y no lo ha logrado", comenta el también coordinador de Tejiendo Redes.

En otros países de América Latina, se inició el retorno a clases después de la primera ola, pero ninguno lo ha hecho de manera tradicional, que es la presencial, sino con el modelo mixto, de manera gradual y segura.

Para Martínez Pérez, la decisión del gobierno de México de regresar a finales de agosto a clases presenciales es correcta, pues la misma ONU le ha insistido a México.

Lo que el representante de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe señala es que el temor de los padres mexicanos se debe a que las autoridades no difunden bien dos puntos importantes: no se regresará al modelo presencial al 100% sino que será con el modelo híbrido y de manera gradual.

Nuevos paradigmas

El otro punto es: "Tenemos que eliminar la idea de que no va a haber contagio en las escuelas, claro que va a haber contagios en las escuelas como lo hay en el gimnasio, como lo hay en el cine, como lo hay en las fuentes de trabajo, lo que tenemos que cuidar es que si aparecen sospechas o riesgos de contagio, se suspenden las actividades en ese grupo y no de todo el sistema educativo".

Asegura que no se está comunicando bien estos aspectos, porque la idea de riesgo cero no existe en una pandemia, "es incorrecto y no hay fundamento científico que se asocie el regreso a escuela con epidemia o regreso de epidemias, la experiencia y la demostración está en toda América Latina que ya está en clases y no hay epidemias por las escuelas".