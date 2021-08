Poca recuperación en venta de uniformes y artículos escolares

Dijo que este regreso a clases es verdaderamente un alivio para quienes se dedican a la venta de productos escolares, y aseguró que nunca antes se había vivido una situación como la que provocó la pandemia.

Puntualizó que quienes más han asistido por uniformes son los jóvenes, pues dice, ya tienen más responsabilidad sobre si mismos a comparación de los niños, quienes dependen totalmente de lo que ordenen sus padres.

Noticia Relacionada Nadie será obligado a llevar a sus hijos a la escuela, insiste Presidente

Por otra parte, quienes aún no notan ningún incremento son las papelerías, como es el caso del surtidor, donde encargadas confirmaron que aún no se ve reflejado el regreso a clases en ventas.

"La verdad nosotros aún no hemos visto incremento, si viene uno que otro papá, pero como muchos van a estar desde casa todavía pues no compran la gran cosa, además que a cómo está la situación, he escuchado que van a reciclar cuadernos, lapiceros y así con varios productos de papelería" explicó Guadalupe Ortiz, empleada de papelerías "El Surtidor".

Dijo también que no pierden las esperanzas en vender un poco más, aunque aseguró, cualquier venta por más pequeña que sea, es mejor que no vender nada como el año pasado cuando recién iniciaba la pandemia