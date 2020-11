Plaza de Pescadería, un foco de infección

A más de seis meses de haber sido clausurado y a dos meses de que se registraran cinco casos de infección de SARS COV-2 en algunos de los empleados del lugar, el mercado de pescadería "Plaza del Mar", ubicada en la zona norte de la Ciudad de Veracruz, continúa sin medidas ni restricciones en plena segunda ola de contagios en el país.

En un recorrido hecho por la mañana del domingo, este periódico pudo verificar la abultada afluencia del lugar en sus locales, mesas y pasillos.

Familias enteras de más de 3 integrantes así como parejas de novios, esposos y amigos abarrotaron el sitio para degustar antojitos, mariscos y platillos de pescado que se ofrecen en la plaza.

En sus aproximadamente 35 locales de los cuales la mayoría son restaurantes, todos estaban en su máxima ocupación, las mesas daban crédito de ello, en los locales de venta de pescado lo mismo, gente comprando y sin sana distancia al esperar sus turnos para ser atendidos.

Plaza del Mal

Prácticamente toda la gente sentada no tenía cubrebocas, y aunque las mesas si guardan la distancia necesaria, el pasar de la demás gente anula la iniciativa. La mayoría de la gente de pie si traía cubrebocas, al igual que los empleados.

En una segunda visita alrededor de las 3 de la tarde, el 60% de lo que había ya no estaba, sólo un 40% comía y departía en las mesas. "Desde las 7 de la mañana que abrimos hasta apenas ahorita me vengo a sentar, todo el día estuvo movido, vino mucha gente hoy, ayer no tanto y en la semana estuvo pelado, pero hoy(domingo) fue un mundo!", comenta Suenny mientras se toma un respiro en un asiento de la marisquería en la que trabaja desde hace mes y medio.

"No ha estado tan lleno como hace unos meses atrás pero hoy domingo vaya que la gente si vino, hace unas horas se fue la mayoría", dice un mesero mientras ofrece una mojarra frita a $100.

Por la tarde del 10 de mayo de este año autoridades clausuraron varios locales de la plaza y el pasado 19 de septiembre se supo que 5 empleados dieron positivo al Covid debido a que la gente llega al lugar y consume ahí sin cubrebocas.

Sin revisión

Y es que en ninguna de sus tres entradas, existe alguien que revise la temperatura y si la gente llega o no con cubrebocas, los autos entran como si nada. Según Suenny, los locales abren a las 8 y vienen cerrando en un día como hoy, a las 7 de la noche.

Las únicas figuras de vigilancia son dos policías particulares en dos locales a los cuales los han asaltado en plena luz del día en frente de los demás locatarios y público en general. Mucha de la gente que se quedó parada por falta de lugares, tuvo que llevarse sus mariscos para consumir a casa.

En uno de los pasillos dos jóvenes ejecutan números de bailes folklóricos cerca de los clientes mientras vendedores ambulantes de a pie ofrecen rosas, plumas, dulces de leche y hasta vestidos de manta.

Afuera, en el estacionamiento para proveedores, único lugar que apesta a pescado, un techo maltrecho y "chimuelo" muestra las pocas láminas que le quedan y que el día de mañana podrían caer sobre los trabajadores y proveedores.

En la parte del basurero son varias las bolsas que están rotas tal vez por los perros o pepenadores que buscan "trofeo", una alcantarilla reboza de aguas negras lechosas y otra pareciera fungir como recolector de plásticos. Todo, en una plaza que al parecer parece espera ser uno de los focos de rebrote en el puerto.