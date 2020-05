Playas de la Riviera Veracruzana registran aumento de personas durante cuarentena

Playas de la Riviera Veracruzana registran una mayor presencia de personas durante la cuarentena, haciendo caso omiso a las disposiciones del sector salud para combatir la pandemia del COVID-19.

Sergio González Ramírez, presidente del Comité de Vigilancia Ambiental Veracruz, "Earth Mission" alertó de la presencia de personas que incluso sobrepasa la concurrencia que en periodo vacacional registran normalmente.

"Nosotros no hemos visto más presencia de animales en la Riviera veracruzana debido al confinamiento porque honestamente no dejamos de ver gente, es más, hemos visto más gente que en días normales, la gente no se está guardando", lamentó.

Agregó que hace 3 días vio la presencia de una patrulla del municipio de Alvarado invitando a quienes se encontraban en la playa a regresar a casa.

"Pero la gente es muy terca, ayer que salimos a monitorear vimos incluso a una familia en un Jeep, saliendo a estar en la playa con sus niños, sin uso de cubrebocas ni nada, la gente es muy necia, entonces no hemos tenido oportunidad de monitorear presencia de fauna debido a este tema", señaló.

Espera que las recomendaciones de las autoridades municipales y los constantes patrullajes logren exhortar a los ciudadanos a quedarse en casa.