Playas de Boca del Río se mantienen cerradas; no hay reportes por disturbios: Alcalde

Las playas de Boca Del Río se mantienen cerradas y no se han enfrentado problemas por personas que intenten ingresar desatendiendo las recomendaciones de la emergencia sanitaria, señaló el alcalde Humberto Alonso Morelli.

Señaló que desde el 18 de marzo no hay afluencia pues cerraron también las actividades comerciales.

Aunque las playas no fueron acordonadas como en Veracruz hay personal de Protección Civil que pide a la gente retirarse ante la epidemia, pues el virus es altamente contagioso.

El presidente municipal llamó a quedarse en casa y no acudir a las playas este fin de semana.

"No son vacaciones, estamos en una contingencia de salud mundial y que ha costado mucho trabajo hacerle frente. Que la gente salga lo menos posible, que no vayan a la playa, en Boca Del Río no hay actividad en las playas y no es conveniente acudir".

Por otro lado reiteró que no van a contradecir a la autoridad federal y no usarán las carpas sanitizantes a menos que la disposición cambie.

Sin embargo, están preparando una carpeta con información de las cabinas pues son productos probados que eliminan virus, y no son tóxicos.

"No hay una prohibición como tal de la Secretaría de Salud, pero al decir que no tienen evidencia de la efectividad dijeron que no lo recomendaban. Nosotros al escuchar suspendimos el uso, nosotros someteremos el uso a consideración de la Secretaría de Salud"

Para instalarlas se basaron en modelos de control de contagios pues no es un esquema nuevo sino que ha tenido beneficios y éxitos en otros países.

Cabe mencionar que la Secretaría de Salud a nivel federal señaló que no tienen registro de la efectividad de dichos módulos y que incluso los químicos utilizados podrían ocasionar problemas a la salud.